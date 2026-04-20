桃市府社群逾200個！挨批「殭屍帳號」氾濫 新聞處允盤點整併

桃市府各局處機關及區公所經營的官方社群帳號總數超過200個，但多位議員質疑，許多社群在活動結束後就淪為「殭屍帳號」，不僅浮濫也稀釋市府行銷力道，應全面盤點、整併或下架。新聞處回應，將密切協調、加強整合，也會參考其他縣市經驗研議Threads等新平台布局。

議員謝美英表示，市府各局處陷入一種迷思，只要推動新政策或辦一場新活動，就要開設新的粉絲專頁，但活動結束後粉專就擺著「長草」，下次活動也無法延續使用。這些多如牛毛的帳號不僅讓市民眼花撩亂，也稀釋市府行銷力道，許多局處貼文按讚數往往只有個位數，連市府員工都不見得會看。

「不能放任各局處一人一把號，各吹各的調。」謝美英直言，新聞處應回頭檢視小編是否具備高度社群敏銳度與專業內容企畫能力，若能力不足卻硬要跨足新平台，恐成另一場災難；呼籲新聞處應盤點互動率與更新頻率過低的「殭屍帳號」，果斷整併或下架，將預算與人力集中到主力官方帳號。

議員彭俊豪表示，一般好的社群互動率最少應在1%到6%以上，但市府各單位互動率僅0.1%到0.8%，以IG為例，部分單位五天前的貼文甚至無人按讚，瀏覽率相當差。議員魏筠、陳雅倫也提醒，並非每位公務員都具備社群經營能力專業，若每個局處都硬要設置社群，不只成效不彰，也可能增加基層公務員負擔，應定期檢討內容或觸及力，適度整合。

新聞處長羅楚東回應，新聞處負責桃市府官方臉書粉絲團、IG與YouTube，其他社群則由各局處自行負責；經統計，市府社群帳號確實超過200個，將來會密切協調、加強整合，並提供各局處專業指導。

羅楚東說，對於公務員兼任小編的壓力，新聞處設有行銷科，本職就包括經營臉書粉絲團，原則上會盡量固定排程，避免同仁花太多時間回應即時訊息。若遇到地震、颱風等臨時狀況，也會借助外部專業團隊，分擔同仁壓力與工作量。

至於有議員建議市府增加使用Threads平台，羅楚東指出，六都中目前僅高雄開設市府帳號，桃園正在評估，釐清是否能促進正面行銷，或即時澄清網路假訊息。