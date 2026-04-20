快訊

少年死於國家之手！阿根廷母親的血淚控訴

屏東黑白切少東遭挑手腳筋丟包急診 父出國返台手機狂震才知兒出事

監院重啟林智堅學倫案調查 蘇宏達：願受挑戰但勿藉議題攻擊台大

聽新聞
0:00 / 0:00

桃市府社群逾200個！挨批「殭屍帳號」氾濫 新聞處允盤點整併

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府各局處機關及區公所經營的官方社群帳號總數超過200個，但多位議員質疑許多社群經營狀況不佳。記者朱冠諭／攝影
桃市府各局處機關及區公所經營的官方社群帳號總數超過200個，但多位議員質疑許多社群經營狀況不佳。記者朱冠諭／攝影

桃市府各局處機關及區公所經營的官方社群帳號總數超過200個，但多位議員質疑，許多社群在活動結束後就淪為「殭屍帳號」，不僅浮濫也稀釋市府行銷力道，應全面盤點、整併或下架。新聞處回應，將密切協調、加強整合，也會參考其他縣市經驗研議Threads等新平台布局。

議員謝美英表示，市府各局處陷入一種迷思，只要推動新政策或辦一場新活動，就要開設新的粉絲專頁，但活動結束後粉專就擺著「長草」，下次活動也無法延續使用。這些多如牛毛的帳號不僅讓市民眼花撩亂，也稀釋市府行銷力道，許多局處貼文按讚數往往只有個位數，連市府員工都不見得會看。

「不能放任各局處一人一把號，各吹各的調。」謝美英直言，新聞處應回頭檢視小編是否具備高度社群敏銳度與專業內容企畫能力，若能力不足卻硬要跨足新平台，恐成另一場災難；呼籲新聞處應盤點互動率與更新頻率過低的「殭屍帳號」，果斷整併或下架，將預算與人力集中到主力官方帳號。

議員彭俊豪表示，一般好的社群互動率最少應在1%到6%以上，但市府各單位互動率僅0.1%到0.8%，以IG為例，部分單位五天前的貼文甚至無人按讚，瀏覽率相當差。議員魏筠、陳雅倫也提醒，並非每位公務員都具備社群經營能力專業，若每個局處都硬要設置社群，不只成效不彰，也可能增加基層公務員負擔，應定期檢討內容或觸及力，適度整合。

新聞處長羅楚東回應，新聞處負責桃市府官方臉書粉絲團、IG與YouTube，其他社群則由各局處自行負責；經統計，市府社群帳號確實超過200個，將來會密切協調、加強整合，並提供各局處專業指導。

羅楚東說，對於公務員兼任小編的壓力，新聞處設有行銷科，本職就包括經營臉書粉絲團，原則上會盡量固定排程，避免同仁花太多時間回應即時訊息。若遇到地震、颱風等臨時狀況，也會借助外部專業團隊，分擔同仁壓力與工作量。

至於有議員建議市府增加使用Threads平台，羅楚東指出，六都中目前僅高雄開設市府帳號，桃園正在評估，釐清是否能促進正面行銷，或即時澄清網路假訊息。

議員 桃園 社群媒體

延伸閱讀

手機掃乘車碼搭車少人用 北市挨批數位化做半套

桃園掩埋場暫置垃圾 拚年底前零裸露

新竹金雅公園驚見「神祕坑洞」居民憂地層下陷 劉康彥揭凶手是它

大甲媽祖遶境風光過後…傳統文化無人問 民代憂武館、獅藝失傳

相關新聞

桃市府社群逾200個！挨批「殭屍帳號」氾濫 新聞處允盤點整併

桃市府各局處機關及區公所經營的官方社群帳號總數超過200個，但多位議員質疑，許多社群在活動結束後就淪為「殭屍帳號」，不僅浮濫也稀釋市府行銷力道，應全面盤點、整併或下架。新聞處回應，將密切協調、加強整合，也會參考其他縣市經驗研議Threads等新平台布局。

天價亂象退散！桃園訂指引推薦9家拖吊車優良廠商 收費1500元起

桃園與雙北地區今年過年期間發生天價拖吊爭議，有消費者拖吊愛車2公里被收5.1萬元「遭坑殺」，引發各界關注。桃園市交通局近日公布桃園市道路救援汽機車拖救處理指引，並公布費率拖吊基本費為1500元，及其他附加費用說明；並推薦9家拖吊優良廠商名冊，民眾若車輛需要救援，能有安心、可靠的服務選擇。

機車擅停桃園樂天棒球場管制區…煙火取消 網友狂罵「欠人拖吊」

中華職棒球季開打，樂天桃猿隊本月11日在桃園棒球場主場賽事，原訂賽後施放勝利煙火，未料當天有多輛機車闖入煙火落焰管制區停放，被迫取消施放煙火，引發球迷討論。市府體育局獲悉後積極與樂天球團協調強化管制、宣導，隔天正常施放勝利煙火，中壢警方也呼籲民眾應依規停車，違者取締開罰。

桃園滯洪池裝置藝術遭吐槽「駕鶴西歸」 水務局：是「白鷺入畫」

桃園燈會落幕後，市府水務局將部分主題燈移置龜山區公滯一滯洪池，盼延續燈會光影魅力，結果配置完成後遭部分民眾吐槽，有網友直指「奇怪的裝置藝術，駕鶴歸西？」更形容現場氛圍帶有「普渡風」。水務局則澄清，這組裝置藝術正式名稱為「白鷺入畫」，設計發想來自桃園河川整治成果，歡迎民眾實際走訪。

淹水夢魘有解！桃園八德雨水下水道汛期前搶通

桃園市八德區介壽路一帶每逢強降雨就出現大規模積淹水，長期困擾居民。桃園捷運綠線關聯工程之一的德和路一段雨水下水道今天正式通水，較原訂工期提前3個月完工，趕在今年汛期前發揮效益，預估可減少淹水面積約146公頃，嘉惠大和里、大昌里、瑞興里等地約1萬2000名居民。桃園市長張善政今上午到場視察，也對工程團隊趕在汛期前完工表達肯定。

海馬齒入侵香山濕地「台灣旱招潮」消失中 竹市府攜清大師生剷除

新竹市香山濕地開闊泥灘是台灣旱招潮最喜歡的棲地，但海馬齒族群快速擴張，有陸化傾向，導致台灣旱招潮族群明顯減少。市府攜手清華大學師生號召志工共同移除海馬齒750公斤，面積約1400平方公尺，透過人工移除海馬齒，重建優質棲地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。