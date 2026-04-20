桃園燈會主燈移置八德區 化身長期公共藝術

2026桃園燈會於3月圓滿結束，期間吸引超過167萬人次參觀，桃園市觀旅局推動燈組循環再利用，主燈「飛馬耀桃園」移置八德區的「千塘行旅」續展，讓節慶記憶轉化為藝術亮點。

桃園市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，觀旅局媒合各界典藏意願，讓藝術作品迅速找到適合去處。首波由水務局及桃園區公所等單位認養燈組，「馬上鑽」於桃園第一河濱公園留存；喵喵送福、白鷺入畫及海芋等在龜山公滯一滯洪池續展，讓燈會的光影藝術延伸至市民日常休閒空間，落實資源再利用。

觀旅局說，主燈「飛馬耀桃園」由登瑞集團旗下的千塘行旅接手，將一次性節慶裝置轉化為長期的公共藝術資產，移置過程中也與原製作團隊合作，針對結構拆解、運輸及重新組裝等環節進行專業評估與優化，確保作品安全與完整性，讓主燈以嶄新姿態於新場域持續綻放光彩。

觀旅局說，除了移置的作品外，其他精采燈組之美也可於樂遊桃園粉絲專頁隨時回味，讓燈會藝術能量得以永續發展，也落實環境保護，讓城市記憶得以被保存與再詮釋。