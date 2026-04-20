桃園滯洪池裝置藝術遭吐槽「駕鶴西歸」 水務局：是「白鷺入畫」

桃園燈會落幕後，市府水務局將部分主題燈移置龜山區公滯一滯洪池，盼延續燈會光影魅力，結果配置完成後遭部分民眾吐槽，有網友直指「奇怪的裝置藝術，駕鶴歸西？」更形容現場氛圍帶有「普渡風」。水務局則澄清，這組裝置藝術正式名稱為「白鷺入畫」，設計發想來自桃園河川整治成果，歡迎民眾實際走訪。

龜山公滯一滯洪池在汛期提供滯洪功能，有效減緩水患風險，在桃園燈會展演落幕後，水務局將部分主題燈配置於公滯一滯洪池，希望讓原本單一功能的滯洪設施，轉化為融合自然景觀與光影觀賞的多元公共空間。

不過燈飾配置完成後隨即在社群平台掀起討論，有網友直言「奇怪的裝置藝術，駕鶴歸西？」另有網友分享，日前開車經過時車上家人也有相同聯想，認為搭配場地相當突兀；也有人形容現場氛圍是「普渡風」，晚上看更有感覺。有網友則建議，場地規畫應更用心，而不是隨便應付，才能讓它更實用美麗。

水務局今回應，這組裝置藝術名稱為「白鷺入畫」，因每個人觀點不同才衍生不同聯想，將把燈會原本的說明告示牌全部裝置在現場，讓民眾清楚了解裝置藝術發想與設置目的；市府納管的9大河川在市長張善政上任以來整治成果顯著，當地生態白鷺鷥隨處可見，汙水也變成乾淨水，除白鷺鷥外還有候鳥與魚類，盼透過這組裝置把河川整治成果延伸到公園場域。

水務局表示，公滯一滯洪池將為龜山地區注入新活力，除承擔防洪任務，也成為結合休閒、運動的重要場域，邀請民眾前來走訪，感受光影與自然交融的魅力。