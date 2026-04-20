機車擅停桃園樂天棒球場管制區…煙火取消 網友狂罵「欠人拖吊」

中華職棒球季開打，樂天桃猿隊本月11日在桃園棒球場主場賽事，原訂賽後施放勝利煙火，未料當天有多輛機車闖入煙火落焰管制區停放，被迫取消施放煙火，引發球迷討論。市府體育局獲悉後積極與樂天球團協調強化管制、宣導，隔天正常施放勝利煙火，中壢警方也呼籲民眾應依規停車，違者取締開罰。

本月4月11日樂天桃猿於桃園棒球場主場出賽，最後以2比1擊敗中信兄弟，不少球迷滿心期待迎來賽後勝利煙火，但當天卻宣布因為有機車停放在煙火管制區而取消施放。有球迷在Threads上發文怒批「霸占仔欠人檢舉、欠人拖吊」，明明球場周邊有不少機車停車場可停，「若付不起停車費乾脆賣掉，騎腳踏車啦！」

桃園市人本交通推動協會今天發出新聞稿，指出棒球場後方人行道與草地充滿大量機車違停，不僅阻礙消防動線，也導致萬名球迷引頸期盼的煙火秀被迫臨時取消，事件凸顯球場周邊交通治理的隱患，目前球場周邊交通與配套已趨完善，呼籲球迷善用周邊逾千個合法停車位，共同守護得來不易的步行環境。

桃園市體育局指出，4月11日當天因機車闖入煙火落焰管制區停放，造成賽後勝利煙火無法施放，事後體育局與樂天球團密切聯繫，經了解球團在管制區有拉黃色封鎖線，但仍有多輛機車逕自闖入停放。球團已在隔天強化警告標示與管制，煙火順利施放。

中壢警分局今天也說明，4月11日中華職棒賽事於桃園棒球場舉行，進場觀眾約1萬3000人，中壢警分局依勤務規劃派遣34名警力，針對會場周邊重要路口及主要動線執行交通疏導與秩序維護，賽事進行及散場過程均平順。當日員警也在球場周邊永園路、文康路、文康二路及環溪二路等路段，持續加強違規停車取締，共舉發50餘件。

針對煙火落焰區出現違規停放機車致影響煙火施放，中壢警分局指出，部分民眾趁工作人員不備，私自移除球團管制，將車輛停入影響煙火施放，除針對違停車輛資料函請市府權管單位舉發外，也會加強周邊道路的執法作為。

中壢警方統計，樂天桃園棒球場周邊汽車停車位2531格、機車停車位2062格，包含桃園會展中心、環球購物中心A19、機捷A19桃園體育園區站、樂天桃園棒球場附屬停車場，及文智汽機車免費停車場、青埔運動公園停車場等處，提醒民眾遇大型賽事或活動時，建議配合交通疏導人員指引，或利用大眾運輸工具轉乘前往。

中華職棒樂天桃猿隊本月11日在桃園棒球場主場賽事，原訂賽後施放勝利煙火，未料當天有多輛機車闖入煙火落焰管制區停放，被迫取消施放煙火，樂天球團隔天加強告示與管制。圖／樂天球團提供

中華職棒樂天桃猿隊本月11日在桃園棒球場主場賽事，原訂賽後施放勝利煙火，未料當天有多輛機車闖入煙火落焰管制區停放，被迫取消施放煙火，樂天球團隔天加強告示與宣導。圖／樂天球團提供