淹水夢魘有解！桃園八德雨水下水道汛期前搶通

桃園市八德區介壽路一帶每逢強降雨就出現大規模積淹水，長期困擾居民。桃園捷運綠線關聯工程之一的德和路一段雨水下水道今天正式通水，較原訂工期提前3個月完工，趕在今年汛期前發揮效益，預估可減少淹水面積約146公頃，嘉惠大和里、大昌里、瑞興里等地約1萬2000名居民。桃園市長張善政今上午到場視察，也對工程團隊趕在汛期前完工表達肯定。

八德區介壽路二段582巷、596巷與巧克力街一帶，地勢低窪且排水系統負荷不足，每逢強降雨，介壽路西側側溝無法容納瞬間雨量，加上下游楓樹腳排水系統在豪雨時會回流至介壽路側溝，導致積淹水情形頻傳，影響居民財產安全。

為此，市府捷工局配合捷運綠線GC02標工程，代辦水務局雨水下水道工程，主線全長916公尺，另新闢楓樹腳排水分流箱涵126公尺，總經費約2.11億元，原預計今年7月6日完工，實際於4月10日完工，提前3個月達成通水目標。

張善政表示，本工程主線可於強降雨時截流介壽路二段側溝雨水，並減緩楓樹腳排水系統壓力；另新設楓樹腳排水分流箱涵，可解決現況遇強降雨時雨水回流至介壽路側溝的情形。通水後將提升八德區防洪韌性，降低積淹水風險，保障市民居住安全，朝宜居城市目標邁進。

捷工局長劉慶豐指出，本段雨水下水道工程橫跨捷運綠線高架段及地下段，施工期間除須同步整合多項工程界面，還必須維持下游農民所需灌溉水路不被截斷，才能如期推進；為讓市民盡早擺脫易淹水困擾，去年德和路一段第一階段通車後，隨即要求施工單位優先投入人力機具於雨水箱涵施作，全力趲趕工進；為進一步提升排水與滯洪能力，也與水務局密切合作，共同研議將原側溝淨寬由40公分加大至60公分，強化新闢道路周邊排水效能。

劉慶豐說，去年4月30日已讓德和路一段第一階段（建德路至建國路段）先行通車，如今雨水下水道順利於汛期前通水，預計今年底前第二階段亦可如期通車，提供市民更便利的交通環境。