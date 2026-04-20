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天價亂象退散！桃園訂指引推薦9家拖吊車優良廠商 收費1500元起

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市今年過年期間發生有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬元。記者陳俊智／翻攝
桃園市今年過年期間發生有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬元。記者陳俊智／翻攝

桃園與雙北地區今年過年期間發生天價拖吊爭議，有消費者拖吊愛車2公里被收5.1萬元「遭坑殺」，引發各界關注。桃園市交通局近日公布桃園市道路救援汽機車拖救處理指引，並公布費率拖吊基本費為1500元，及其他附加費用說明；並推薦9家拖吊優良廠商名冊，民眾若車輛需要救援，能有安心、可靠的服務選擇。

針對各地頻傳天價拖吊爭議，桃園市長張善政今年2月24日已公開指示交通局與法務局商討，在中央法規未完善前，將研議自治條例及收費標準，強調絕不縱容認為惡質業者利用車主車輛拋錨、事故慌張之際，面對毫無道理的坐地喊價和扣車威脅。

桃市府交通局近日公布桃園市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引及桃園市汽車拖吊商業同業公會推薦業者名冊；指引提到消費者端應優先選擇認證業者，桃園市政府官網公告的推薦業者，或與交通部高速公路局及公路局簽約合作實績的業者。

也提醒消費者應確認拖救車的車身標註公司名稱等相關資訊，且務必確認業者報價內容，並要求業者出示收費標準表，並建議錄影存證。若發生消費爭議，可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950諮詢，或向桃市府消費者服務中心提出申訴。

交通局近月也和桃園市汽車拖吊商業同業公會多次研商討論，並公布推薦廠商名冊共有9家，北桃、南桃地區都有。同時也公告建議的拖吊收費標準表，包含基本拖吊費1500元、每公里50元里程費、全載費1000元、吊桿費2000元等，若拖救車到場取消服務，則需要收空趟費500到1000元等。

桃園市交通局指出，公會推薦的業者都具備交通部高速公路局及公路局實績，也會遵循公會建議拖救基本費率規範。不過，指引也規定若經查證廠商有惡意喊價、強迫拖救等重大違規情事，市府將剔除其推薦名單並移送公會處置，且2年內不得申請列入推薦名單，也可能因違反桃園市政府消費者保護自治條例，最高可開罰10萬元。

桃園市交通局副局長王旭斌說，目前國內除了北市訂有相關指引，桃園市也訂定明確的桃園市道路救援汽機車拖救處理指引，與北市不同的是，桃園市同時推薦優良的拖吊廠商、公布建議費率，鼓勵民眾多參考使用，避免遭無良廠商漫天喊價而受害。

桃園市交通局公布桃園市道路救援汽機車拖救處理指引，並公布建議拖吊費率，拖吊基本費為1500元。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局公布桃園市道路救援汽機車拖救處理指引，並公布建議拖吊費率，拖吊基本費為1500元。圖／桃園市交通局提供

張善政 桃園 交通部

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