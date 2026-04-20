天價亂象退散！桃園訂指引推薦9家拖吊車優良廠商 收費1500元起

桃園與雙北地區今年過年期間發生天價拖吊爭議，有消費者拖吊愛車2公里被收5.1萬元「遭坑殺」，引發各界關注。桃園市交通局近日公布桃園市道路救援汽機車拖救處理指引，並公布費率拖吊基本費為1500元，及其他附加費用說明；並推薦9家拖吊優良廠商名冊，民眾若車輛需要救援，能有安心、可靠的服務選擇。

針對各地頻傳天價拖吊爭議，桃園市長張善政今年2月24日已公開指示交通局與法務局商討，在中央法規未完善前，將研議自治條例及收費標準，強調絕不縱容認為惡質業者利用車主車輛拋錨、事故慌張之際，面對毫無道理的坐地喊價和扣車威脅。

桃市府交通局近日公布桃園市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引及桃園市汽車拖吊商業同業公會推薦業者名冊；指引提到消費者端應優先選擇認證業者，桃園市政府官網公告的推薦業者，或與交通部高速公路局及公路局簽約合作實績的業者。

也提醒消費者應確認拖救車的車身標註公司名稱等相關資訊，且務必確認業者報價內容，並要求業者出示收費標準表，並建議錄影存證。若發生消費爭議，可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950諮詢，或向桃市府消費者服務中心提出申訴。

交通局近月也和桃園市汽車拖吊商業同業公會多次研商討論，並公布推薦廠商名冊共有9家，北桃、南桃地區都有。同時也公告建議的拖吊收費標準表，包含基本拖吊費1500元、每公里50元里程費、全載費1000元、吊桿費2000元等，若拖救車到場取消服務，則需要收空趟費500到1000元等。

桃園市交通局指出，公會推薦的業者都具備交通部高速公路局及公路局實績，也會遵循公會建議拖救基本費率規範。不過，指引也規定若經查證廠商有惡意喊價、強迫拖救等重大違規情事，市府將剔除其推薦名單並移送公會處置，且2年內不得申請列入推薦名單，也可能因違反桃園市政府消費者保護自治條例，最高可開罰10萬元。

桃園市交通局副局長王旭斌說，目前國內除了北市訂有相關指引，桃園市也訂定明確的桃園市道路救援汽機車拖救處理指引，與北市不同的是，桃園市同時推薦優良的拖吊廠商、公布建議費率，鼓勵民眾多參考使用，避免遭無良廠商漫天喊價而受害。