海馬齒入侵香山濕地「台灣旱招潮」消失中 竹市府攜清大師生剷除

新竹市香山濕地開闊泥灘是台灣旱招潮最喜歡的棲地，但海馬齒族群快速擴張，有陸化傾向，導致台灣旱招潮族群明顯減少。市府攜手清華大學師生號召志工共同移除海馬齒750公斤，面積約1400平方公尺，透過人工移除海馬齒，重建優質棲地。

亞洲大學老師張筱筠指出，香山濕地開闊泥灘是台灣旱招潮最喜歡的棲地，潮間帶高位的開闊泥灘半乾半濕的棲地，非常符合敏感的台灣特有種台灣旱招潮，牠對棲地條件的高度專一性，會直接影響族群分布，族群很容易因為棲地為變化而消長。

張筱筠說，海山漁港南側灘地就是台灣旱招潮的重要分布範圍之一，近年該區海馬齒族群快速擴張，有陸化傾向，導致台灣旱招潮族群明顯減少，海馬齒密集生長區域幾乎看不到，主要是因為海馬齒鹽鹼地耐受性生長迅速，壓縮蟹類活動空間，密生根系也影響挖洞、覓食及繁殖等行為，對族群生存造成威脅。

新竹市產發處表示，市府團隊與學界長期合作調查香山濕地生態，學界發起USR（大學社會責任實踐計畫）行動，2024年由亞洲大學、清華大學、陽明交通大學及台北護理健康大學師生組成團隊，初次進入香山濕地試驗性人工移除海馬齒。

2025年調查結果顯示，海馬齒清除區域內台灣旱招潮族群密度明顯回升，促成延續執行海馬齒移除棲地復育計畫。市府近日再度與清大老師趙芝良帶領師生合作，並號召生態志工，共同投入行動，讓長輩、學生與企業都能共同參與，為市民營造更具溫度的生態城市環境。

新竹市長高虹安指出，市府持續推動棲地維護與環境教育，今年3月啟用的香山蟹田及香山濕地海洋保育教育中心，提供民眾低度干擾野生動物，及方便親近香山濕地生態的服務設施，未來也會持續推出綠色旅遊路線及學生戶外生態教育課程。這次與學界合作外，市府團隊亦推動企業合作，復育香山濕地棲地，已有多家企業參與，歡迎各行各業持續投入棲地復育行動。

市府生態志工隊與清華大學師生攜手清除海馬齒。圖／新竹市政府提供

海馬齒生長迅速，密集覆蓋地表。圖／新竹市政府提供