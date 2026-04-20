桃園掩埋場暫置垃圾 拚年底前零裸露

戶外裸露垃圾堆置迭有民怨，桃園市掩埋場最多曾暫置卅一萬公噸裸露垃圾，市府加速去化，只剩不到一成、二點八萬公噸。至於新竹縣、台中市各有八點七萬、六點五萬噸裸露垃圾，居全台前三、四名，兩縣市都回應，將落實環境部今年底完成裸露暫置垃圾妥善目標。

桃園現有觀音保障、楊梅員本、龍潭店子湖等三座掩埋場。過去因焚化處理量能不足，加上外縣市垃圾跨區處理排擠，導致垃圾無處可去，暫置掩埋場的裸露垃圾屢傳異味、揚塵。近年經環保局多管齊下，楊梅員本清運完畢，觀音保障與龍潭店子湖還各有一點三萬噸、一點四萬公噸裸露垃圾。

觀音區市議員議員吳進昌說，觀音區坐擁有「台版撒哈拉沙漠」之稱的草漯沙丘，是近年打卡景點，但保障掩埋場就在旁「殺風景」，要求環保局加速清運；龍潭區市議員游熒隆也說，環保局先前允諾透過焚化等方式去化，希望落實執行，別讓居民再等。

為推動零裸露政策，桃市環保局指出，已於去年八月獲中央補助連同市府自籌共一千一百萬元投入掩埋場裸露垃圾清運及覆土。今年重點處理觀音與龍潭掩埋場兩地裸露垃圾，後續視焚化廠運作彈性去化，今年底前可達成掩埋場「零裸露」目標。

新竹縣內還有八萬七○三四噸裸露垃圾，全台僅次台南市與南投縣。竹縣環保局指出，已透過焚化及覆土方式妥善處理，執行進度約六成，符合環境部分期目標，隨著竹縣高效能垃圾熱處理設施營運進展，將依垃圾焚化處理量調度處理，另也預計下半年完成覆土，妥善處理裸露垃圾。

中市環保局指出，近年因人口增加、經濟發展及焚化處理量能不足，致部分生活垃圾需於掩埋場堆置，垃圾裸露量約六點五萬噸，採垃圾打包、製成固體再生燃料（ＳＲＦ)及表面覆土等措施處理，今年底前可逐步完成處理。