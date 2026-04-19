家扶自立青年長大了 他傳愛15年認養16名兒少

53歲郭先生是家扶中心自立青年，幼年受過家扶扶助，出社會有能力後傳愛，15年前起每年增加認養1名兒少，累積目前16人，也獲得家人支持，為今天苗栗家扶中心「相見歡」活動傳出佳話。

苗栗家扶中心今天在三義西湖渡假村辦理「2026苗栗家扶相見歡-因為有您 幸福童行」活動，55名認養人及眷屬參加，副縣長賴香伶、苗栗家扶中心主任賴慶珉等人到場致意，其中，郭先生分享小時候僅能仰賴母親微薄的收入生活，家扶協助讓母親喘息，認養人的陪伴更深植在心裡，成為童年溫暖的記憶，也是溫柔而長遠的力量，陪著他走到現在。

郭先生許下心願也要成為接住孩子的人，把這份愛一直傳下去，他長大出社會有能力，訂下每年增加認養1人的目標，至今認養16名孩子，他並透露希望有一天，能再見到當年幫助過他的認養阿姨。

蔡慶珉表示，相見歡邀請認養人歡聚苗栗，與認養的孩子見面話家常，孩子有機會當面向認養人致謝，透過認養人的關心與幫助，使一顆顆的希望種子在愛的灌溉及陪伴的滋潤下逐漸成長茁壯，習得正向能量早日脫貧，並成為一名懂得思源的人，用生命影響生命。

賴香伶指出，希望在場受扶助的家庭、孩子，得到他人的幫助，心懷感恩之外，自己也要努力，才能突破生活的困境，未來也希望有能力成為助人的一方，讓社會上良善的循環持續下去。