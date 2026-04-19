新竹金雅公園驚見「神祕坑洞」居民憂地層下陷 劉康彥揭凶手是它

新竹市北區金雅里公園綠地無預警出現多個坑洞，成為公安隱形殺手。經檢測，判定是綠地下方的「烏瓦窯圳」排水箱涵破損，導致上方土層流失，農業部農水署表示，預計本周進場修復，還給市民與親子安全的休憩環境。

新竹市議員劉康彥指出，去年上半年起，金雅市民活動中心旁綠園道及金雅兒童公園陸續發現多處坑洞，市府補土後依舊持續產生新坑洞，才讓大家驚覺事情沒那麼簡單，由於公園綠地有不同年紀的使用者，可能因不慎踩空而跌倒，鄰近的社區管委會也表達疑慮，擔心接連不斷的坑洞會影響建物結構安全。

為釐清真相與降低恐慌，經市府、農水署、劉康彥服務處主任林士凱與金雅里長蘇虹羽多次會勘，最終採用TV檢視進入烏瓦窯圳箱涵，前後進行200公尺的細部檢測，除發現部分箱涵結構有明顯破損，排水渠道也有明顯堆積的土方，研判極有可能從陰井處或崩落的壁體處崩落，而這也是金雅市民活動中心旁綠地土方不斷下陷的主因。

劉康彥強調，因綠地下方排水箱涵破損，部分位置連鋼筋都清晰可見，造成箱涵壁面、裂縫及水流都夾帶土壤，才會無預警出現多個下陷坑洞，只要修復箱涵結構，就不會產生土層下陷的問題，對鄰近建物的結構安全也無直接影響，農水署也承諾，將在近期改善。