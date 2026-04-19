桃園中壢體育園區 雙軌推動可負擔住宅與社宅方案

桃園市推動可負擔住宅政策，優先擇定中壢體育園區整開區及機場捷運A20、A21站等周邊實施，體育園區內中運段2處社宅已於4月13日完成發包，預計年底開工、119年完工。

桃園市政府都市發展局今天發布新聞稿表示，市府已研擬「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」草案送議會審議，並結合大眾運輸導向發展（TOD）策略，於A20、A21站及中壢體育園區整開區等捷運場站周邊地區實施，透過整合社宅與可負擔住宅，讓不同需求市民都能共享優質城市機能與生活環境。

都發局說，中運段50與235地號2處社宅規劃為地下3層，地上12、13層建築，工程總經費合計約新台幣50億1000萬元；未來將分別提供328戶及306戶住宅，規劃一房型、二房型及三房型，另也保留約5%的無障礙房型，建築設計也符合淨零碳排的多項標章。

都發局指出，發包社宅鄰近捷運綠線延伸中壢線G26站及中壢車站，附近更有規劃中的中壢大巨蛋，區位條件佳。2處社宅也納入公托中心、身障者服務中心及社會局南桃園服務據點等多項公共服務設施，落實全齡照顧與社會支持體系，與周邊鄰里連結，使社會住宅成為地區生活核心。