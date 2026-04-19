老幼交通到減債83億 高虹安曬3年成績單 網讚：新竹變美好

新竹市長高虹安今天在臉書發文回顧上任3年多來的心路歷程，她強調「這不是一個位置，而是一份責任」，並詳列育兒津貼、通學步道、敬老卡點數及減債83億元等政績。高虹安感性表示，這段期間市府團隊選擇一條不簡單的路，目標是讓新竹市成為讓人願意留下來生活一輩子的地方。

高虹安指出，市府從孩子出生起就提供支持，包括提高育兒與生育津貼、補助疫苗，並推動一區一定點臨托服務。此外，未來也將新建兒少家庭福利館與赤土崎多功能館。在教育環境方面，市府整建27案校園通學步道，落實「班班有大屏」與校舍更新，更推動「生生喝鮮奶」及營養午餐全面免費，要讓孩子好好長大。

針對通勤族，高虹安提到已開通7條新道路、推動電動公車與通勤月票、YouBike站點越來越密，關埔空橋也將陸續串聯；長輩福利部分，敬老卡與愛心卡每月點數提升至800點，且全台首創可用於農會與藥局，並提供弱勢長輩每月1000元營養金。高虹安強調，上任至今已減債83億元，雖然不易被看見，但這是對城市未來負責任的表現。

高虹安於文末也向市民致謝，感謝大家願意將人生的重要選擇留在新竹，並讓市府團隊有機會一步一步推動城市進步。她同時邀請市民回顧這3年來的改變，分享自身「真正有感」的經驗，可留言「+1」或寫下感受，並鼓勵轉發給身邊在新竹生活的親友，一同檢視城市走過的歷程。

貼文一出吸引大批網友留言，不少市民留言「+1」，認為新竹確實變得更美好。有網友留言：「以民為本無愧於心，認真做為百姓創造生活，觀察到市長很勤於市政，加油」也有家長提到：「光武國中和建功高中校舍快蓋好了，很期待，感謝。」

也有許多網友寫下「市長加油」、「虹安棒棒」、「新竹變美了，謝謝安安市長」，甚至有網友高喊「連任連任」、「新竹市往幸福城市加分」、「一步一腳印，乘風而起」。