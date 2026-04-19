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桃園掩埋場裸露垃圾大減9成 市府：今年底前達零裸露

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市曾累積高達31萬公噸的裸露垃圾，市府環保局表示，截至今年3月底，全市掩埋場裸露垃圾總量已降至2萬8680公噸，預計今年底前可達成掩埋場零裸露目標。圖為觀音垃圾掩埋場現況。圖／桃園市環保局提供
桃園市曾累積高達31萬公噸的裸露垃圾，市府環保局表示，截至今年3月底，全市掩埋場裸露垃圾總量已降至2萬8680公噸，預計今年底前可達成掩埋場零裸露目標。圖為觀音垃圾掩埋場現況。圖／桃園市環保局提供

桃園市曾累積高達31萬公噸的裸露垃圾暫置在各掩埋場，不僅占用場區容量，也影響周遭環境衛生，引發民怨。市府近年加速去化進度，環保局表示，截至今年3月底，全市掩埋場裸露垃圾總量已降至2萬8680公噸，較高峰期大幅減量逾9成，市府也獲中央補助924萬元並自籌176萬元投入清運，預計今年底前可達成掩埋場零裸露目標。

桃園現有觀音保障、楊梅員本、龍潭店子湖等3座掩埋場。過去因焚化處理量能不足，加上外縣市垃圾跨區處理排擠，導致垃圾無處可去，只能暫置於各掩埋場，最嚴重時全市累積的裸露垃圾一度高達31萬公噸，不僅常年被審計部點名改善，周邊里民也屢屢反映異味、揚塵與環境衛生問題。

不分黨派議員多次質疑市府處理進度，要求加速清運、還給周邊居民乾淨的生活環境。副市長蘇俊賓也坦言，市府上任時差點引爆垃圾大戰，幾乎拜託過所有有餘裕處理量的縣市協助去化。

為推動零裸露政策，市府環保局表示，已於去年8月獲中央補助924萬元，市府另自籌176萬元，合計1100萬元投入掩埋場裸露垃圾清運及覆土作業；市府也同步將焚化廠餘裕量全力用於清除暫置垃圾，並搭配焚化去化、跨區調度及分區覆土3大策略推動。

環保局表示，經多管齊下，全市裸露垃圾量已逐月下降，從高峰期的31萬公噸減至今年3月底的2萬8680公噸，減量幅度逾9成，目前3座掩埋場裸露垃圾量分別為觀音保障1萬3759公噸、龍潭店子湖1萬4921公噸，楊梅員本則已清運完畢。

環保局強調，觀音與龍潭2掩埋場將是後續處理重點，目前剩餘的2萬8680公噸裸露垃圾將持續去化，後續視焚化廠運作狀況彈性調度，並同步改善掩埋場周邊環境與安全管理，避免異味、揚塵影響鄰近居民生活。依現行進度規畫，預計今年底前可達成掩埋場零裸露目標，垃圾妥善處理率也將達100％。

桃園 環保局

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