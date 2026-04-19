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桂竹筍盛產正當時 桃園復興區公所邀上山採筍趣、吃竹筒飯

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市復興區公所主辦「復興竹產Coming筍」系列活動，昨天首梯次桂竹採筍體驗活動，還有陷阱體驗、竹筒飯體驗、義興吊橋巡禮等，活動豐富。圖／復興區公所提供
桃園市復興區公所主辦「復興竹產Coming筍」系列活動，昨天首梯次桂竹採筍體驗活動，還有陷阱體驗、竹筒飯體驗、義興吊橋巡禮等，活動豐富。圖／復興區公所提供

時值春暖花開，正是桃園復興區桂竹筍盛產的黃金時節。桃園市復興區公所主辦「復興竹產Coming筍」系列活動，昨天首梯次桂竹採筍體驗活動大受歡迎，吸引上百名親子走入山林採桂竹筍，還有陷阱體驗、竹筒飯體驗、義興吊橋巡禮等，目前已開放25日第二梯次採筍活動，每人體驗價300元，歡迎上網報名預約。

復興區公所指出，「復興竹產Coming筍」系列活動昨天首梯次共147人參與，伴隨春雨後的泥土氣息與鮮筍清香，在筍農領路下，揭開了復興區竹林秘境的神秘面紗。當民眾親手採下桂竹筍的那一刻，觸碰到的不僅是自然的餽贈，更是土地脈動生命力。

文化體驗部分，8組筍農竭盡所能的讓活動更豐富，有陷阱體驗、竹筒飯體驗、義興吊橋巡禮等，來自各地的遊客不只能帶走最新鮮的在地風味，透過職人的剝筍指引，大家更深刻體悟到桂竹產業背後的辛勞，與那份與山共生的文化底蘊。

復興區區長蘇佐璽說，公所致力於將傳統產業轉型為觀光亮點，今年的「復興竹產Coming筍」活動，配合產季由桂竹筍體驗活動起跑，第二梯次採筍活動將於4月25日周六接力登場；除了有在地職人親授「快、狠、準」的剝筍祕技，還有文化手作DIY與山林美味饗宴為旅程收尾，品嚐以鮮筍與在地旬味交織出的道地山城午宴。

5月將辦理「竹藝造景設計比賽及市集活動」，6月則有「綠竹筍評鑑及綠竹筍評鑑暨創意料理競賽」登場，復興區公所希望提供觀光遊客親子共遊的休閒選擇，也能建立消費者對在地農產的認同感，進而帶動山區觀光與農業產值。

復興區公所指出，桂竹採筍體驗活動採預約報名制，活動時間為4月25日上午9時至下午2時，集合地點在復興區角板山天幕廣場，報名費用每人300元 (含風味餐、保險、採筍體驗及手作材料費，報名連結請上http://reurl.cc/O6jYr3。

桃園市復興區公所主辦「復興竹產Coming筍」系列活動，昨天首梯次桂竹採筍體驗活動，吸引上百名親子走入山林採桂竹筍，還有義興吊橋巡禮等。圖／復興區公所提供
桃園市復興區公所主辦「復興竹產Coming筍」系列活動，昨天首梯次桂竹採筍體驗活動，吸引上百名親子走入山林採桂竹筍，還有義興吊橋巡禮等。圖／復興區公所提供

桃園市復興區公所主辦「復興竹產Coming筍」系列活動，昨天首梯次桂竹採筍體驗活動，參與遊客大啖美食。圖／復興區公所提供
桃園市復興區公所主辦「復興竹產Coming筍」系列活動，昨天首梯次桂竹採筍體驗活動，參與遊客大啖美食。圖／復興區公所提供

桃園市復興區公所主辦「復興竹產Coming筍」系列活動，昨天首梯次桂竹採筍體驗活動，吸引上百名親子走入山林採桂竹筍，還有陷阱體驗、竹筒飯體驗、義興吊橋巡禮等。圖／復興區公所提供
桃園市復興區公所主辦「復興竹產Coming筍」系列活動，昨天首梯次桂竹採筍體驗活動，吸引上百名親子走入山林採桂竹筍，還有陷阱體驗、竹筒飯體驗、義興吊橋巡禮等。圖／復興區公所提供

桃園市復興區公所主辦「復興竹產Coming筍」系列活動，昨天首梯次桂竹採筍體驗活動，邀請遊客入山感受產業特色。圖／復興區公所提供
桃園市復興區公所主辦「復興竹產Coming筍」系列活動，昨天首梯次桂竹採筍體驗活動，邀請遊客入山感受產業特色。圖／復興區公所提供

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