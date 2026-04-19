剴剴案女社工遭判刑苗縣府社會處發聲 調整讓第一線不再孤單

剴剴案4月16日宣判，女社工依過失致死罪判刑2年，苗栗縣政府社會處發聲，認為不是個案，各縣市通普遍性缺乏社工人力，苗栗約兩成，第一線就只能用「人撐制度」，將持續調整做法，朝讓第一線不再孤單的方向前進。

苗栗縣政府社會處公職社工師及社工人員員額178人，缺專職社工37人，占20.79%，其中，5個社會福利中心目前列管343個脆弱家庭個案，52名社工員額缺5人，剴剴案16日宣判，社會處表示，雖然不是苗栗的個案，但對第一線社工來說，那種壓力與不安，其實很真實，尊重司法判決，但當制度要求有人承擔時，有沒有足夠的支持？如果沒有，那問題就不只是個案。

社會處指出，近年來全國社福體系面對案件更複雜、人力更吃緊、流動更頻繁，但社會期待，卻只會越來越高，當制度的要求一直往上加，但支持沒有到位，第一線就只能用「人撐制度」，這樣的結構，不會長久，社會處持續調整做法，讓第一線不再孤單的方向前進，讓需要幫助的家庭，可以更早被看見，也更快被接住。

短期運作上，透過社福中心之間的跨區支援機制，依案件量及風險程度進行人力調度，優先確保高風險及緊急案件能即時處理，避免服務中斷；中長期制度上，持續推動工作調整與輪調機制，例如保護性社工服務滿一定年資後，搭配輪調至其他業務科或行政職務，讓第一線人員在長期高壓工作下有適度調整空間，也有助於經驗累積與人力穩定。

縣府也坦言，第一線社工確實工作負荷較高，因此目前除持續補實人力外，也同步檢視案件分工、督導支持及行政流程，希望從制度面減輕負擔，讓願意投入的專業人員能在制度支持下安心工作。