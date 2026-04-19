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桃市民卡App 下載次數34萬次遭批少

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市民卡App改版上架一年多，下載量僅34萬次，民代點名虛實整合不力是關鍵問題。本報資料照片
桃園市民卡App改版上架一年多，下載量僅34萬次，民代點名虛實整合不力是關鍵問題。本報資料照片

桃園市民卡ＡＰＰ曾因改版停用，官方宣稱數位整合之後使用更方便，但多名議員批新版虛實未整合、資訊過期，使用體驗「卡卡」。桃園市政府表示，用戶活躍度近七成，將持續擴充功能，今年底前會提供敬老愛心卡、一生好運卡叫車服務，婦幼福利申辦功能也會加入。

桃園市民卡ＡＰＰ二年前因頻當機、合作店家優惠減少，市府下架改版。負責開發的智慧城鄉發展委員會表示新版會結合敬老卡、學生證等功能，使用更便利，但重新上路一年多，下載次數卅四萬次，遠不及「台北通」三百萬次和「台中通」一百五十萬次，遭議員批評。

國民黨議員黃敬平說，市民卡ＡＰＰ整合牛步，「只見規畫、不見結果」。民進黨議員黃崇真表示，過期活動資訊多，無效連結也不少，應有能力做更好；無黨籍議員謝美英砲轟智發會失能，市民卡ＡＰＰ評比輸給環保局垃圾車即時資訊，桃園數位競爭力六都墊底，績效慘不忍睹。

議員彭俊豪、魏筠與張曉昀等人表示，智發會應該正視下載量、使用率低。議員徐其萬、王珮毓和于北辰要求市府盡快虛實整合。議員舒翠玲認為，各局處的橫向聯繫不夠，資訊需要再整合。

智發會主委廖修武表示，新版市民卡ＡＰＰ下載量約卅四萬次，去年下半年活躍使用者約廿三萬名，用戶活躍率近七成，透過市民卡繳停車費超過卅七萬人次，參與市府活動集章破七十四萬人次，未來會將購物節發票登錄、抽獎，與市民卡ＡＰＰ整合。

桃園 議員

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