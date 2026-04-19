其人其事／青農陳士賢科技種稻 大園米推向國際

稻米達人陳士賢出身農家，雖然父親覺得務農辛苦，希望他朝科技業發展，但他不畏懼，憑藉讀書時所學的食品科學，細心照顧每一粒稻米，終在去年「日本米．食味分析鑑定國際大賽」從全球五千多件參賽作品脫穎而出，榮獲金賞，將台灣米的香氣推向國際舞台。

陳士賢自幼幫父親排秧苗、推秧車和搬稻穀，農事早已融入生活，雖然父親勸阻，但他覺得「每個人都要吃東西，做這行不怕沒飯吃」，所以選擇屏東科技大學食品科學系，後來持續攻讀食品科技研究所，奠定日後事業基礎，而研究所畢業後赴澳洲打工，澳洲農場的機械化與制度化也讓他大開眼界。

二○一一年，陳士賢返台接手家業，一方面開始推動數位轉型，導入電腦化管理系統，建立完整的進出貨追蹤機制。一方面導入預防性病蟲害管理與肥培改良，提升到稻米品質。

陳士賢二○一九年首度挑戰「日本米‧食味鑑定大賽」在第一關挫敗，讓他深刻理解台灣與國際標準落差，此後為提升競爭力，不僅採與日本相同的檢測設備，也嘗試有機肥料，調整栽培方式，努力終在去年開花結果。

陳士賢坦言，能得獎確實出乎意料，因為日本人不太喜歡香米的味道，不過年輕世代似乎對香米接受度漸高，加上自己的品質已達到國際水準，才能在激烈競爭中脫穎而出。

談到對未來的期許，陳士賢希望結合航空城發展，打造大園區的農業觀光品牌，讓國際旅客離開台灣前卅分鐘，能享受到最好的在地特產，「我們要慢慢加強地方的連結，如同關山便當一樣深植人心。」