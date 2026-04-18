苗縣通苑區托育資源中心揭牌 將服務通霄、苑裡及三義地區幼兒家庭

苗栗縣通苑區托育資源中心（親子館）今天熱鬧揭牌，將服務通霄、苑裡及三義地區的幼兒家庭。縣長鍾東錦在揭牌同時擔任育兒好鄰居的宣導大使，溫馨提醒鄉親善用中心資源，不但完全免費、專業服務，還有資源共享的優點，他鼓勵年輕男女敢婚、敢生，縣府團隊將作為「安心生、快樂育、幸福養」的後盾，落實安心托育的施政理念，與大眾攜手迎接少子化的嚴峻挑戰。

揭牌典禮上午在苑裡客庄國小風雨球場舉行，委由社團法人台灣新世代親子關懷協會營運，也為通苑地區原有的4家公設民營托嬰中心，補上托育政策最後一塊拼圖，未來將服務通霄、苑裡及三義家有0至3歲幼兒的家庭，透過整合性資源，希望讓家長在育兒路上減緩照顧壓力。

縣府指出，面對全球性的少子化衝擊，托嬰、托育已是社會關注的重大議題，今天揭牌儀式各界來賓與親子出席踴躍，包括鍾縣長、社會處長張國棟、苑裡鎮長劉育育，立委陳超明辦公室執行秘書陳君豪、縣議員陳品安、周玉滿、翁杰、張顧礫、徐永煌秘書、代表、里長及協會理事長王素美帶領團隊，會場兩旁的闖關活動一早就吸引大批親子排隊體驗，魔術表演也掀起高潮。

鍾東錦頒狀感謝李綜合醫院院長李順安及熱心單位後，眾人轉往附近公民街3號的托育資源中心主持揭牌典禮、參觀資源中心內部環境、設施及課程規畫，許多家長抱著幼兒獻花感謝鍾東錦對托嬰、托育及家長喘息的重視。

來自嘉義的王姓婦人努力7年才喜獲寶寶，苗栗縣的托嬰中心和今天揭牌的親子館提供充足的育兒資源、環境優質，還有在地人溫馨的待客之道，讓她感受深刻，情緒激動地感謝鍾縣長帶領縣府團隊規畫務實的育兒政策。她說，原先她完全不認識苗栗縣長是誰，看到縣府推出許多托嬰、托育服務，她打算遷居苑裡，等孩子長大後在苗栗就學、就業，她並建議把照顧嬰幼兒的年齡向上延伸，嘉惠更多家長。

鍾東錦表示，由於通苑地區私設托嬰中心極少，因此公設民營的托嬰中心密度比其他地區都高，加上今天揭牌的資源中心，可提供更完善的托嬰和托育服務，這是政府應盡的責任和義務；台灣的出生率已在全世界敬陪末座，少子化衝擊很大，據統計，去年全國新生兒約10.8萬人，今年恐跌破至10萬以下，估計到2060年時，全台總人口數可能只有目前2300萬人的一半，因此鼓勵年輕人生兒育女非常重要，有了良好的托嬰和托育政策，相對也讓年輕人更敢生兒育女。

鍾東錦說，讓後代子孫能在安全、幸福、快樂的環境下成長，是長輩的責任和義務，在廣設托嬰中心讓家長無後顧之憂的同時，對於嬰幼兒的醫療提升也同樣重要，不論在地的李綜合，或是頭份為恭醫院、大千醫院竹南院區等，縣府都要求院方在婦產科和新生兒及小兒科都要有完善的規畫和先進的醫療設施，醫療品質提升後，也有助提高生育率。

苗栗縣通苑區托育資源中心（親子館）今天熱鬧揭牌，將服務通霄、苑裡及三義地區的幼兒家庭。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣通苑區托育資源中心（親子館）今天熱鬧揭牌，將服務通霄、苑裡及三義地區的幼兒家庭，揭牌後縣長鍾東錦（中）和眾人合影，民進黨提名徵召參選縣長的縣議員陳品安（左一）也在場，藍、綠縣長參選人「同框」。圖／苗栗縣政府提供