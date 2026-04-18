客家桐花祭登場 客發中心今辦「行行尞尞走相逐」 沿途處處有美景可賞

客家桐花祭已登場，客委會客家文化發展中心今天辦理的「行行尞尞走相逐」路跑在清晨6點鳴槍起跑，從台灣客家文化館出發並返回，沿途處處有美景。

客發中心指出，今天的路跑由客發中心主任謝勝信、苗栗副縣長賴香伶、苗栗縣文觀局副局長徐建男、雪霸國家公園管理處長林文和、聯合大學主秘蔡豐任、交通部參山管理處主任吳文雄、中油公司副執行長湯珠正、苗栗區農改場長施佳宏、副場長鍾國雄等來賓「共下」鳴槍開跑，跑活分21公里硬程(ngang cangˇ)組」11公里鬧熱(nau ngied)組，還有6公里生趣(senˊ qi)組，期望民眾以舒適的步伐沿途賞桐、賞地景及台灣客家文化館週遭的客庄美景。

謝信勝表示，今天的路跑活動，路線鄰近銅鑼、通霄的客庄，及九湖台地著名的天空步道，可欣賞客家庄的茶園地景、苗栗海岸線的壯闊景色及桐花美景；活動並以客發中心的豐富館藏作為設計基礎，融入「客英大辭典」、「賴熊飛大刀」及客家傳統建築元件「雀替」等元素。

活動提供限定主題的完賽獎牌、環保保冷袋、露營杯、客家方口獅為主體的文創襪子等禮品，尤其盼每一名參賽者邁出的每一步伐都能感受到客家文物的歷史故事及客家文化底蘊，留下獨特的客庄回憶與體驗，未來中心將持續推動融合客家文化、教育與環保的多元活動，讓文化在生活中「自然發生、永續傳承」。

客發中心指出，今年賽事紀念衣使用環保材質，由蛤蜊殼再生製成的海毛紗製作，賽事補給僅提供回收式環保杯，減少使用一次性補給用具，希望讓每名參賽者都能感受到參與路跑同時，對環境保護的用心。

賴香伶指出，除今天路跑活動，縣內今年還有多場桐花祭活動，三義鄉公所今天也在伯公坑活動中心舉辦「桐雪山城．慢遊三義」；縣府4月25日將在獅潭結合山林步道與桐花景致的「桐香細路 遶尞苗栗」、4月26日在三義西湖渡假村舉行「桐花婚禮」；造橋鄉公所4月26日及5月3日在造橋村口山步道辦理「造橋桐花小徑漫步導覽」；大湖鄉5月1日及5月9日在薑麻園休閒農業區推出「大湖薑麻園客庄小旅行」；苗栗市公所5月初在功維敘旅客服務中心腹地舉辦「貓裏桐花小旅行」，邀全國民眾走入苗栗山林，體驗春季限定的桐花美景。

客委會客家文化發展中心今天辦理的「行行尞尞走相逐」路跑，在清晨6點鳴槍起跑。圖／苗栗縣政府提供

苗栗副縣長賴香伶（左二）今天清晨客發中心辦理的「行行尞尞走相逐」路跑。圖／苗栗縣政府提供

「行行尞尞走相逐」路跑今天清晨登場，客發中心主任謝勝信（中）頒獎給社會女子組11K跑者。圖／客發中心提供

客委會客發中心今天清晨進行「行行尞尞走相逐」路跑，來賓與參與民眾出發前大合影。圖／客發中心提供