張善政邀攜家帶眷賞桃園桐花雪 客委會：全國春日盛事

桃園市長張善政、客委會副主委廖育珮今日上午前往龍潭區，參加桐花祭開幕及伯公祭儀，張善政表示今年年桐花祭橫跨龍潭、大溪、楊梅、龜山及蘆竹五大賞桐區，市府規畫8條桐花小旅行路線，他邀請民眾把握花期，攜家帶眷欣賞「五月雪」桐花盛開美景，同時體驗客庄文化深厚底蘊。

張善政指出，桃園作為全台重要客庄，長期致力推動客家文化傳承與國際交流，近年在客委會支持下舉辦世界客家博覽會，並以「世界新客都」為發展目標，持續拓展與新加坡、柬埔寨等地客家社群的互動交流，展現客家文化跨越國界的凝聚力，期盼藉此讓世界看見桃園客庄的豐沛文化能量。

客委會副主委廖育珮表示，桃園桐花祭2002年開辦，至今邁入第25年，25年前，辦花祭希望讓更多人認識客家文化，因此稱為「客家桐花祭」，到了今天，桐花祭不只是客家的活動，而是全國共同參與的春日盛事。

廖育珮說，每到4月，大家都會開始關心桐花是否綻放，近年來桐花祭也逐步轉型，也已被觀光署列為全台重要的觀光活動之一，希望像櫻花季一樣，成為民眾攜家帶眷、呼朋引伴賞花的活動，不僅深植人心。

廖育珮指出，桃園是全台客家人口最多的城市，比率為全國第3，客委員會正在進行每5年一次的客家人口調查，也鼓勵大家在接到訪問時，勇敢地表達自己的客家身分。她也希望大家都能一起學習、使用客語，讓客語成為生活中自然交流的語言，讓客家文化與語言，持續傳承下去。

客家事務局表示，今年桐花祭以「賞桐Give Me Five」為主題，串聯五大區接力辦理5場「桐樂會」，並規畫13處賞桐秘境及8條桐花小旅行遊程，結合賞花、文化與觀光體驗。除主場活動，各區「桐樂會」內容涵蓋表演、市集、手作體驗及在地文化展演，另外推出電子集章活動提升民眾參與樂趣，更多活動與旅遊資訊可至「2026桃園桐花祭」官方網站，或「桃園桐花祭」臉書粉絲專頁查詢。

立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、張肇良、劉熒隆、農業局長陳冠義、龍潭區長鄧昱綵、新加坡台灣客家同鄉聯誼會會長林俐瑩都出席開幕活動。