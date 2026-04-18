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桃園市民卡APP評比輸垃圾車地圖 民代砲轟關鍵問題多年無解

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市民卡App改版上架一年多，下載量僅34萬次，民代點名虛實整合不力是關鍵問題。本報資料照片
桃園市民卡App改版上架一年多，下載量僅34萬次，民代點名虛實整合不力是關鍵問題。本報資料照片

桃園市民卡APP曾因改版停用，官方宣稱數位整合之後使用更方便，但不分黨派議員更批虛實未整合，操作介面複雜，運算時間過長，實用性不足，根本是「桃園市民‧卡」；桃園市政府表示，年底前會提供敬老愛心卡與一生好運卡叫車服務，未來會再積極擴增功能與推廣。

桃園市民卡APP二年前因合作優惠店家銳減又頻頻當機，市府決定下架改版，負責開發的智慧城鄉發展委員會宣稱新版會結合敬老愛心卡、學生證等功能，使用更便利、優惠更多，但重新上路一年多，下載次數僅34萬次，遠不及台北市府的「台北通」3百萬次，也不及桃園總人口2成。智發會赴議會工作報告時，現場砲聲隆隆。

民進黨議員黃崇真表示，新版APP有很多內容功能都是無效連結，過期活動報名資訊也未下架，宛如「過期課程陳列館」。智發會一年預算有9.67億元，編制員額369名，應有足夠資源與人力，但現在看來，有檢討必要；同黨議員王珮毓則要求APP盡快虛實整合，除了公車乘車優惠，也應擴充停車繳費、水電費等功能。

無黨籍桃園市議員謝美英砲轟智發會「數位失能」，直指桃園的數位競爭力已經六都墊底，原因出在市府局處各吹各調，數位亂象反映多次未見改善。她表示，桃園市民卡APP 2.0下載次數慘不忍睹，績效評比更輸環保局「桃園垃圾車」APP，智發會身為數位治理主責機關，憑什麼說自己是「智慧桃園」領航員？

國民黨桃園市議員黃敬平直批市民卡APP整合牛步，市府推智慧城市「只見規畫、不見結果」；同黨議員楊朝偉指桃園市民卡APP的定位還停留在實體卡的延伸，未能整合敬老愛心卡或一生好運卡，導致「一人多卡」情況；議員舒翠玲則緩頰說道，APP已經算好用，但各局處橫向聯繫不夠，資訊若能整合會更好用。

智發會主委廖修武表示，市民卡APP 2.0至今下載量34萬次，去年下半年活躍使用者約23萬名，未來會持續精進內容，除了敬老愛心卡與一生好運卡叫車平台會在年底前上路，也會加強會員身分驗證，提供婦幼福利申辦與領取相關功能。

桃園 台北 APP

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