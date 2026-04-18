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竹市關埔新地標成型！慈雲空橋主體順利對接

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府今說，跨越慈雲路主幹道的「慈雲空橋」已於昨夜間順利完成第二次鋼構吊裝，主橋體成功跨越道路全面對接至定位。圖／新竹市府提供
市府今說，跨越慈雲路主幹道的「慈雲空橋」已於昨夜間順利完成第二次鋼構吊裝，主橋體成功跨越道路全面對接至定位。圖／新竹市府提供

為提升關埔地區行人通行安全與交通品質，新竹市府持續推進「慈雲空橋工程」，市府今說，跨越慈雲路主幹道的「慈雲空橋」已於昨夜間順利完成第二次鋼構吊裝，主橋體成功跨越道路全面對接至定位，後續將展開空橋裝修、機電工程及周遭景觀工程等收尾工項，逐步完善橋面設施。

市長高虹安今早前往了解工程狀況，確認主橋體吊裝情形，並慰勞連夜趕工的施工團隊，期盼整體工程完工啟用後，為周邊居民提供全天候、安全且舒適的立體步行環境。

高虹安表示，上任後即將關埔全區空橋系統建置列為施政重點，慈雲空橋因同時銜接四大住商社區，且橫跨交通要道慈雲路，具備極高的代表性與施工難度。昨夜主橋體的成功對接後，象徵關埔空橋系統指標性空橋突破了最艱難的工程節點，距離縫合慈雲路兩側生活圈的願景又更進了一步。

工務處長陳明錚指出，慈雲空橋工程進度穩定，繼4月10日夜間完成第一次鋼構吊裝後，施工團隊緊接著於昨日深夜執行最具挑戰性的第二次主橋體吊裝及對接作業。在市府與施工團隊的嚴密交維與精準施工下，主橋體已安全、準確地跨越慈雲路並全面定位。

市府表示，團隊及施工廠商將持續嚴格把關工程品質，確保慈雲空橋如期如質完工，未來將徹底改善人行環境，串聯關埔地區學區、住宅區與商圈，還給市民一個絕對安全、友善的人行空間。

市府今說，跨越慈雲路主幹道的「慈雲空橋」已於昨夜間順利完成第二次鋼構吊裝，主橋體成功跨越道路全面對接至定位。圖／新竹市府提供
市府今說，跨越慈雲路主幹道的「慈雲空橋」已於昨夜間順利完成第二次鋼構吊裝，主橋體成功跨越道路全面對接至定位。圖／新竹市府提供

高虹安 新竹

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