竹市樹林頭狗狗公園糞便垃圾桶爆滿且草皮裸露 市府：已加強清運改善

新竹市政府推動「1區1寵物公園」政策，其中，北區樹林頭狗狗公園於去年7月動工後，於今年1月完工啟用，但民進黨新竹市議員劉康彥指出，民眾反映樹林頭狗狗公園裝狗糞便的垃圾桶經常爆炸，且草皮也裸露，盼市府重視改善；對此，動保所表示已加強打掃頻率，後續將滾動式檢討。

對此，新竹市動物保護及防疫所表示，目前經由加強垃圾桶清潔打掃頻率後，已無垃圾桶爆滿情形發生，後續也將持續滾動式檢討，如有實際需求時將更換為大型垃圾桶。

寵物已是許多家庭重要的陪伴成員，但過去竹市僅1座頭前溪左岸狗狗公園，市府提出「1區1寵物公園」政策，北區樹林頭狗狗公園於去年7月動工後，於今年1月26日完工啟用。香山區狗狗公園目前已完成規畫設計並積極辦理發包作業，預計不久後即可完工，盼提供毛小孩更多元、友善的休憩空間。

其中，位於北區的樹林頭狗狗公園基地面積約2320平方公尺，包含安全圍欄、雙層門管制出入口、大小型犬分區活動空間、多元運動訓練設施，以及飲水與清洗等友善設備，打造讓毛孩自在奔跑、飼主安心陪伴的優質遊憩場域。

劉康彥指出，自從啟用樹林頭狗狗公園啟用後，真的有很多主人來遛狗交友，但他接獲不少民眾反映，裝狗糞便的垃圾桶經常爆滿。日前他已邀請新竹市動保所共同會勘，除要求提高清潔以及補充塑膠袋的頻率以外，也希望能評估，改用更大容量的垃圾桶。

更重要的是，劉康彥提醒民眾，請勿把「家用垃圾」帶來丟，這裡是專屬於狗狗的空間，凡事都以狗狗的需求為第一優先。此外，針對狗狗公園植草不足的問題，有民眾反映狗狗飛奔到裸露的那塊，都會塵土飛揚，動保所也在努力想辦法補植，讓狗狗的活動空間更完整。