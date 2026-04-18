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醫病之間／顱內血管支架 醫：新技術降風險

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
醫師江宏基與團隊在患者顱內血管狹窄處放置支架，讓血流恢復順暢，解除病患中風危機。圖／衛福部桃園醫院提供
醫師江宏基與團隊在患者顱內血管狹窄處放置支架，讓血流恢復順暢，解除病患中風危機。圖／衛福部桃園醫院提供

腦中風長年位居國人十大死因前列，缺血性腦中風（腦梗塞）更是國人失能與死亡主要原因之一，顯示顱內動脈狹窄猶如大腦內的不定時炸彈，引爆後果不堪設想，動刀又有風險，所幸近年醫學進步，新一代顱內血管支架手術已降低不少風險。

衛福部桃園醫院神經科醫師江宏基指出，顱內血管狹窄主要源於血管壁的粥狀動脈硬化斑塊，當斑塊不穩定破裂時，會誘發血小板聚集形成血栓，極易堵塞原本就已狹窄的血管，導致腦部血流中斷，引發急性梗塞型中風。

江宏基說，顱內血管位於頭顱深處，血管壁薄又脆弱，周邊神經組織密布，手術稍有不慎，可能造成血管剝離或刺穿出血，新一代顱內血管支架採用特殊抗血栓塗層，可有效減少血小板的附著與活化，而新設計輸送系統能一次完成擴張與支架釋放，減少導管在血管內往返次數，降低血管受損或因操作導致斑塊脫落情形。

然而，不是所有病症都需要手術，實際治療時，醫師會依據病人的病情與血管狀況，評估最合適的治療方式，以降低出血或血管阻塞的風險。聯新國際醫院神經醫學中心副主任林傳敏醫師表示，顱內動脈狹窄的病患通常會先接受藥物治療，如果治療效果不理想，醫師才會考慮使用支架治療。

腦中風 醫院

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