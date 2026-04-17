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白沙屯媽祖進香回鑾 苗縣苑裡通霄19、20日交管
白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾預計19日返抵苗栗縣境、20日回宮，因應大批隨行信眾人車，苗栗縣警察局19日上午起，將針對苑裡、通霄地區實施分區及分階段機動交管措施。
苗栗縣警察局今天指出，白沙屯媽祖進香回鑾，估計跟隨鑾轎進香返程信眾約12萬人，19日上午8時起，台1線苑裡、通霄路段將陸續封閉或實施調撥車道，並視人潮、車流狀況，於台61線西濱快速道路通灣聯絡道、新埔及白沙屯匝道口實施彈性封閉管制。
縣警局表示，20日清晨起，通霄及白沙屯周邊持續交通管制，部分路段將封閉至當天下午；此次機慢車輛不管制，民眾對於即時路況及最新管制作為，可收聽警察廣播電台掌握行車資訊。
今年白沙屯媽祖進香活動有高達46萬餘人報名，交通部特別加強疏運，台鐵公司在白沙屯、通霄火車站以及台灣高鐵公司在苗栗站都加開班次。縣警局提醒，媽祖20日回宮當天，交通部規劃高鐵苗栗站接駁車，上午7時至晚間6時，每10分鐘對開1班往返拱天宮，上、下車地點位於台1線123.5公里處（拱天宮牌樓附近）。
通霄鎮公所接駁車為20日上午8時至下午1時，每10分鐘1班，起訖點為通霄海水浴場往返日落大道路線，方便民眾轉乘。
此外，警方提醒19、20日兩天，行經苗栗地區但非參與進香民眾，盡量改走國道1號或國道3號，避免進入台1線及台61線壅塞路段。
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