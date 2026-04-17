影／苗栗中興國小附幼「全客語教學」 客委會主委古秀妃率團來觀摩

苗栗縣銅鑼鄉中興國小附設幼兒園是全縣第一所實施客語沉浸式教學的公立幼兒園，客委會主委古秀妃今天與學者、專家多人觀摩交流，園方安排了幼幼班、混齡班幼童的互動課程，小朋友個個能聽能講客語，活潑又可愛。古秀妃表示，客語流失的情況非常嚴重，每年以1.1的比率流失，復振客語是客委會重要政策，期盼中央與地方政府結合家庭、學校和專業團隊，齊心協力永續傳承客家語言文化。

中興國小附幼自2019年開始實施沉浸式客語教學，2022年成為縣內第一所實施全客語教學的公立幼兒園，從校長徐敏芳、園主任吳月華到教保員全數通過客語認證，致力客語教學和文化傳承，是屢受好評與佳績的典範幼兒園所。

客委會統計，全國125所國小和幼兒園參與客語沉浸式教學，其中幼兒園96所，苗栗就獨占28所；另外，全國有9所幼兒園採全客語沉浸式教學，苗栗縣有中興附幼、新隆附幼及小木偶、瑪奇兒4所公私立幼兒園，比例高居全國之冠。

古秀妃上午率同語言發展處長何金樑、科長吳若瑄及屏東大學教授陳雅鈴等人前來中興附幼觀摩交流，苗栗副縣長賴香伶也帶領教育處副處長彭德俊、文觀局副局長徐建男、中興國小校長徐敏芳、苗栗市大同國小校長及客委會顧問謝美桃等人參與觀摩，縣議員羅貴星、陳品安都到場關心。

今天參與教學觀摩的小朋友，包括混齡「桐花班」19名兒童、幼幼專班「青蛙班」9名幼童，園方實施全客語教學環境，包括課程安排及取材、進入社區互動，師生演示「牛仔愛吃水果」、「菊花變把戲」平日教學實況，孩子們活潑可愛，客語琅琅上口，展現客語教育成果。

古秀妃表示，沉浸式客語教學要有50％以上使用母語、全客語要80％以上，希望透過這次教學觀摩交流，精進客語教學並擴及更多學校和老師，加入傳承客語的行列。客語正面臨逐年流失的危機，實務經驗發現，扎根幼兒教學的效果最佳，孩子的學習能像海綿大量吸收，感謝苗栗縣政府多年來支持各項客家政策，期待未來繼續與中央政府和專業團隊齊心協力，讓客家母語和文化能永續相傳。

賴香伶也為客語流失感到憂心忡忡。她說，不論從電視或廣播節目，使用華語的比率最高，希望從幼兒和小學的孩子開始，做好扎根基礎的工作，進而帶著流利的客語回家和長輩交談，相信會帶給家長不少驚喜，帶動家庭與社會使用母語的影響力，找回更多講客家話的人口，苗栗縣長鍾東錦向來重視客語傳承，數度在縣議會和縣務會議中，鼓勵大家多用客家話，透過此次的教學觀摩交流，也讓外界看到苗栗對推廣客語文化的用心。

中興國小附設幼兒園主任吳月華簡報附幼實施全客語教學的情況。記者胡蓬生／攝影

中興國小附幼2019年開始實施沉浸式客語教學，2022年成為縣內第一所實施全客語教學的公立幼兒園，客委會主委古秀妃今天率團來觀摩交流。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣銅鑼鄉中興國小附設幼兒園是全縣第一所實施客語沉浸式教學的公立幼兒園，客委會主委古秀妃今天與學者、 各縣市代表多人前來觀摩交流，她對客語逐年流失的情況感到憂心。記者胡蓬生／攝影