幼兒園客語沉浸式教學 古秀妃期許母語扎根薪傳

客委會主委古秀妃今天到苗栗縣銅鑼鄉中興國小附幼，了解沉浸式客語教學推動情形，她表示，客語面臨流失危機，期許扎根幼兒教學，讓客家母語和文化能夠永續薪火相傳。

客委會積極推動客語沉浸式教學，全國有125所國小和幼兒園參與，其中幼兒園占96所；銅鑼鄉中興國小附設幼稚園自民國108年度開始實施沉浸式客語教學，111年成為苗栗縣第一所實施全客語教學的公立幼兒園。

115年度沉浸式客語教學觀摩交流活動，今天在中興附幼等4個園所同步舉行，古秀妃與苗栗縣副縣長賴香伶、屏東大學教授陳雅鈴等人，實地了解全客語教學的環境營造、課程規劃，並參與生動活潑的教學互動。

古秀妃表示，沉浸式客語教學要有50%以上、全客語則要80%以上使用母語教學，希望透過教學觀摩交流，精進客語教學並擴及更多學校和老師，加入傳承客語的行列。

她也說，客語正面臨逐年流失的危機，而實務經驗發現，扎根幼兒教學的效果最佳，因為幼童的學習力能像海綿大量吸收，感謝苗栗縣政府多年來支持各項客家政策，期待未來繼續與中央政府和專業團隊齊心協力，讓客家母語和文化能夠永續薪火相傳。

賴香伶指出，不論從電視或廣播節目來看，使用華語的比率最高，希望從幼兒和小學的孩子開始，做好扎根基礎工作，找回更多講客家話的人口；她強調，縣長鍾東錦向來重視客語傳承，在許多會議與公開活動鼓勵大家多講客家話，透過這次的教學觀摩交流，也讓外界看到苗栗對推廣客家語言文化的用心。