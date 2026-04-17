台積心築藝術季開幕 「慾望城國」重返東門城 國際卡司召喚浪漫

「2026台積心築藝術季」邁入第23屆，今年以「召喚浪漫」為主題，期盼在AI世代，返回人心，領略德意志浪漫主義的精髓。時隔20年，台積電文教基金會以「慾望城國」作為藝術季開幕大戲，邀請朱柏澄及黃若琳作為第三代傳承者再登東門城，展現經典的魅力。

今日於新竹東門城舉行開幕記者會。台積電文教基金會董事長曾繁城表示，今年藝術季以「召喚浪漫」為主題，致敬德國浪漫主義，強調在理性之外回望內心、連結自然，透過音樂與戲劇找回與世界的和諧節奏。藝術季並規畫系列講座，邀請萬壹遵、朱家安、楊尹瑄、吳億偉等人，從文學、哲學與藝術等面向解析浪漫主義對現代心靈的影響。

除了經典戲曲之外，古典音樂也是焦點，牛耳藝術總監牛效華表示，台積電文教基金會邀請德國萊比錫布商大廈管弦樂團赴台南演出舒曼「春天」交響曲及華格納歌劇「女武神」第一幕，由指揮尼爾森斯攜手國際聲樂家登台，為台灣睽違25年再現華格納歌劇的重要演出。

此外，鋼琴家王羽佳將首度於衛武營國家藝術文化中心演出，藝術季版圖首度延伸至高雄。國家交響樂團執行長郭玟岑指出，樂團將由準·馬寇爾領軍，攜手小提琴家史坦巴赫演出布拉姆斯小提琴協奏曲與舒曼「春」交響曲，展現浪漫主義音樂魅力。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，「台積電心築藝術季」自2003年舉辦以來，歷經20多年持續累積，在公私部門攜手合作下，成功將國際級藝文演出引進新竹縣市。今年更擴大規模，於新竹、台中、台南及高雄同步登場，邀請多組國際團隊來台演出，透過企業力量讓藝術走入民眾生活。

針對媒體關心台積電近年積極布局海外，藝術活動是否也將推動到國外？許峻郎回應，企業的文化影響力亦將逐步向外延伸，預計明年將啟動海外藝文活動，持續推動文化交流。

2026台積心築藝術季「召喚浪漫」自4月18日至7月5日，融合京劇、布袋戲、音樂、社區營造及主題講座，共計48場演出。歡迎有興趣的民眾上網查詢「2026台積心築藝術季」網站(www.tsmc-foundation.org/art-festival)。

今年藝術季以「召喚浪漫」為主題，致敬德國浪漫主義，強調在理性之外回望內心、連結自然，透過音樂與戲劇找回與世界的和諧節奏。記者郭政芬／攝影

今天在新竹市東門城演出「慾望城國」部分片段，展現經典的魅力。記者郭政芬／攝影