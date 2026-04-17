快訊

台日護照品質有差？台灣夫嘆封面變形「太太的就沒事」 一票苦主點頭

評／老共一紙函文 就讓葉公好龍的賴政府當場現形

前妻淚求判死刑！狠父手段凶殘殺害親生兒 國民法庭判無期原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台積心築藝術季開幕 「慾望城國」重返東門城 國際卡司召喚浪漫

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「2026台積心築藝術季」邁入第23屆，今年以「召喚浪漫」為主題。記者郭政芬／攝影
「2026台積心築藝術季」邁入第23屆，今年以「召喚浪漫」為主題。記者郭政芬／攝影

「2026台積心築藝術季」邁入第23屆，今年以「召喚浪漫」為主題，期盼在AI世代，返回人心，領略德意志浪漫主義的精髓。時隔20年，台積電文教基金會以「慾望城國」作為藝術季開幕大戲，邀請朱柏澄及黃若琳作為第三代傳承者再登東門城，展現經典的魅力。

今日於新竹東門城舉行開幕記者會。台積電文教基金會董事長曾繁城表示，今年藝術季以「召喚浪漫」為主題，致敬德國浪漫主義，強調在理性之外回望內心、連結自然，透過音樂與戲劇找回與世界的和諧節奏。藝術季並規畫系列講座，邀請萬壹遵、朱家安、楊尹瑄、吳億偉等人，從文學、哲學與藝術等面向解析浪漫主義對現代心靈的影響。

除了經典戲曲之外，古典音樂也是焦點，牛耳藝術總監牛效華表示，台積電文教基金會邀請德國萊比錫布商大廈管弦樂團赴台南演出舒曼「春天」交響曲及華格納歌劇「女武神」第一幕，由指揮尼爾森斯攜手國際聲樂家登台，為台灣睽違25年再現華格納歌劇的重要演出。

此外，鋼琴家王羽佳將首度於衛武營國家藝術文化中心演出，藝術季版圖首度延伸至高雄。國家交響樂團執行長郭玟岑指出，樂團將由準·馬寇爾領軍，攜手小提琴家史坦巴赫演出布拉姆斯小提琴協奏曲與舒曼「春」交響曲，展現浪漫主義音樂魅力。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，「台積電心築藝術季」自2003年舉辦以來，歷經20多年持續累積，在公私部門攜手合作下，成功將國際級藝文演出引進新竹縣市。今年更擴大規模，於新竹、台中、台南及高雄同步登場，邀請多組國際團隊來台演出，透過企業力量讓藝術走入民眾生活。

針對媒體關心台積電近年積極布局海外，藝術活動是否也將推動到國外？許峻郎回應，企業的文化影響力亦將逐步向外延伸，預計明年將啟動海外藝文活動，持續推動文化交流。

2026台積心築藝術季「召喚浪漫」自4月18日至7月5日，融合京劇、布袋戲、音樂、社區營造及主題講座，共計48場演出。歡迎有興趣的民眾上網查詢「2026台積心築藝術季」網站(www.tsmc-foundation.org/art-festival)。

今年藝術季以「召喚浪漫」為主題，致敬德國浪漫主義，強調在理性之外回望內心、連結自然，透過音樂與戲劇找回與世界的和諧節奏。記者郭政芬／攝影
今年藝術季以「召喚浪漫」為主題，致敬德國浪漫主義，強調在理性之外回望內心、連結自然，透過音樂與戲劇找回與世界的和諧節奏。記者郭政芬／攝影

今天在新竹市東門城演出「慾望城國」部分片段，展現經典的魅力。記者郭政芬／攝影
今天在新竹市東門城演出「慾望城國」部分片段，展現經典的魅力。記者郭政芬／攝影

時隔20年，台積電文教基金會以「慾望城國」作為藝術季開幕大戲。記者郭政芬／攝影
時隔20年，台積電文教基金會以「慾望城國」作為藝術季開幕大戲。記者郭政芬／攝影

新竹 台積電 藝術

延伸閱讀

跨越國界庶民交陪 2026心豐藝術節18日登場

新北市美術館開館一周年 「光有回聲」以煙火x無人機雙舞台點亮夜空

桃園美術家邀請展作品移展桃機 讓台灣藝術文化走向國門

相關新聞

台積心築藝術季開幕 「慾望城國」重返東門城 國際卡司召喚浪漫

「2026台積心築藝術季」邁入第23屆，今年以「召喚浪漫」為主題，期盼在AI世代，返回人心，領略德意志浪漫主義的精髓。時隔20年，台積電文教基金會以「慾望城國」作為藝術季開幕大戲，邀請朱柏澄及黃若琳作為第三代傳承者再登東門城，展現經典的魅力。

竹北樂齡中心經驗躍上全國舞台！高品質、專業收費課掀搶課潮

竹北長輩學習熱情不輸年輕人！竹北市樂齡學習中心主任陳秀玲今天率志工團隊北上，受邀參加由教育部主辦的「樂齡學習經營管理2.0培訓會議」，並在高齡教育權威教授魏惠娟及全國樂齡團隊面前，分享竹北樂齡如何翻轉傳統，靠著高品質的「專業收費課程」創造搶課旋風，讓竹北經驗成為全台樂齡教育的示範亮點。

苗栗男中風臥床到重新站起！ 盼有機會再跟著「粉紅超跑」南下進香

苗栗縣通霄鎮41歲劉姓男子，因中風入住苗栗大千綜合醫院南勢護理之家，一度臥床，但他努力復健並在醫護團隊協助下，在白沙屯媽祖進香前夕，步入拱天宮正殿參拜，還與媽祖婆相約將持續復健，以後有機會要跟著「粉紅超跑」一同南下進香。

苗栗首件公設解編市地重劃案動土 鍾東錦：全縣204案將陸續還地於民

苗栗縣竹南頭份都市計畫「整體開發範圍二」市地重劃工程今天動土，面積3.67公頃，將投入近1.3億元施作道路、水利、公共管線、停車場及公園，預計600個日曆天完工，這是苗栗縣首件動土的公設解編市地重劃案。

竹縣消防局購偵熱型住警器 強化廚房防火守護獨居長者

住宅用火災警報器能在火災初期即時發出警示，是守護生命安全的重要設備。新竹縣政府消防局配合內政部消防署政策，自2005年起推動住宅用火災警報器發放作業，長期以來以偵煙型為主。今年在消防局長陳中振支持下，首度採購偵熱型住宅用火災警報器，並鎖定獨居長者為主要發放對象，盼透過更精準配置，提升居家防火安全。

驚喜！桃園與迪士尼合作 20輛米奇米妮公車5月陸續上路

4月17日世界公共運輸日，桃園市政府今發表「TAB新桃園幹線（Taoyuan Arterial Bus）」，宣示市區公車服務全面升級，除了增加熱門路線班次、免費巴士與桃小巴路線，與迪士尼合作的米老鼠公車塗裝也將在桃園街道穿梭，請民眾拭目以待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。