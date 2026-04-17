竹北樂齡中心經驗躍上全國舞台！高品質、專業收費課掀搶課潮

竹北長輩學習熱情不輸年輕人！竹北市樂齡學習中心主任陳秀玲今天率志工團隊北上，受邀參加由教育部主辦的「樂齡學習經營管理2.0培訓會議」，並在高齡教育權威教授魏惠娟及全國樂齡團隊面前，分享竹北樂齡如何翻轉傳統，靠著高品質的「專業收費課程」創造搶課旋風，讓竹北經驗成為全台樂齡教育的示範亮點。

陳秀玲指出，過去社會對長者學習多停留在「免費、打發時間」的刻板印象，但竹北樂齡中心翻轉既有模式。她表示，竹北長輩對學習品質要求高，只要課程具實用性、師資專業，即使收費也願意投入，「關鍵在於讓學員感受到課程的價值」。

為此，中心採取「精準收費與優惠策略」，包括報名多門自費課程僅收一次報名費，降低嘗試門檻；並針對持續進修的學員提供95折續報優惠，逐步建立穩定的學習社群，形成良性循環。陳秀玲強調，透過合理收費與制度設計，不僅提升課程品質，也讓學習成為長輩生活的一部分。

在課程規畫方面，竹北樂齡中心展現跨領域特色，從科技到文化、從健康到美學一應俱全。今年科技面開設「生成式AI與多媒體應用」課程，協助長者縮減數位落差；傳統文化則安排布袋戲體驗，促進民俗技藝傳承。健康促進課程涵蓋椅子瑜珈、經絡保健及銀髮體適能，強化肌力與平衡感，預防跌倒風險；另有健身律動課程，讓長輩在音樂中活化身心。

此外，生活美學類課程同樣受到歡迎，包括精品咖啡、水晶鑑賞、禪繞畫、毛根手作及書法等，透過手作與感官體驗，達到紓壓與活化大腦的效果。不少熱門課程一開放報名即迅速額滿，顯示學習需求相當強勁。

會議現場中， 魏惠娟對竹北樂齡中心的「永續經營模式」頻頻點頭稱讚。陳秀玲表示，這一切都要歸功於志工團隊的無私奉獻，未來將持續推陳出新，不論是「AI浪潮」還是「傳統藝術」，都要讓竹北的長輩活得優雅、活得精彩。