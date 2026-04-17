快訊

日職／徐若熙1.2局狂炸7分被迫退場 防禦率暴增至4.91

翡翠水庫拒支援台電！當年力排眾議的工程 如何成為台北供水命脈

獨／中工、寶佳大和解！寶佳獲4席董事過半 沈慶京抱病親發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗男中風臥床到重新站起！ 盼有機會再跟著「粉紅超跑」南下進香

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
劉男因中風入住護理之家，一度臥床，但他努力復健在白沙屯媽祖進香前夕，步入拱天宮正殿參拜，還與媽祖婆相約一同南下進香。圖/大千綜合醫院提供
劉男因中風入住護理之家，一度臥床，但他努力復健在白沙屯媽祖進香前夕，步入拱天宮正殿參拜，還與媽祖婆相約一同南下進香。圖/大千綜合醫院提供

苗栗縣通霄鎮41歲劉姓男子，因中風入住苗栗大千綜合醫院南勢護理之家，一度臥床，但他努力復健並在醫護團隊協助下，在白沙屯媽祖進香前夕，步入拱天宮正殿參拜，還與媽祖婆相約將持續復健，以後有機會要跟著「粉紅超跑」一同南下進香。

醫護團隊指出，劉男因突如其來的中風導致生活劇變，面臨無法自理的困境，單身的他入住南勢護理之家。初期，他因自身遭遇深受挫折，情緒不穩且躁動，經護理師與照顧人員的陪伴與「自立生活訓練」下，順利恢復穩定並拔除鼻胃管，重新找回生命的尊嚴。

在與護理師常談中，身為通霄子弟的劉男感慨地提到，往年白沙屯進香盛事他從不缺席，但現在身體大不如前，不知今年是否有機會再到媽祖面前上香，這也觸動了護理團隊，決定啟動「圓夢計畫」，助他重返信仰中心。

劉男展現驚人的韌性，每日在護理之家忍受復健的艱辛，使用助行器不斷練習，只為了活動當天能靠自己的力量「走」進宮參拜。

3月底，劉男在隨行醫護人員守護下，以助行器緩步走入拱天宮正殿，在媽祖面前雙手合十祈願的那一刻，也不禁潸然淚下。參拜結束後，團隊也安排劉男回家探望，親友與鄰里見原本臥床的他，如今竟能挺直身軀站在面前，紛紛送上擁抱與讚許。

劉男除感謝南勢護理之家團隊的「圓夢計畫」協助，更表達自己將會與媽祖的約定，以及親友的關懷鼓勵化為動力，持續努力復健，以後有機會要再跟著「粉紅超跑」一同南下進香。

苗栗 白沙屯媽祖

延伸閱讀

「粉紅超跑」白沙屯媽祖為何要到北港進香？起源、流程一次看

白沙屯媽祖今晨「刈火」 近千名香燈腳誦讀1610張疏文

白沙屯媽祖北港朝天宮刈火 黃敏惠：香火不滅信仰凝聚城市力量

46萬香燈腳瘋媽祖！專家解析進香能量：3種人不適合跟

相關新聞

苗栗男中風臥床到重新站起！ 盼有機會再跟著「粉紅超跑」南下進香

苗栗縣通霄鎮41歲劉姓男子，因中風入住苗栗大千綜合醫院南勢護理之家，一度臥床，但他努力復健並在醫護團隊協助下，在白沙屯媽祖進香前夕，步入拱天宮正殿參拜，還與媽祖婆相約將持續復健，以後有機會要跟著「粉紅超跑」一同南下進香。

苗栗首件公設解編市地重劃案動土 鍾東錦：全縣204案將陸續還地於民

苗栗縣竹南頭份都市計畫「整體開發範圍二」市地重劃工程今天動土，面積3.67公頃，將投入近1.3億元施作道路、水利、公共管線、停車場及公園，預計600個日曆天完工，這是苗栗縣首件動土的公設解編市地重劃案。

竹縣消防局購偵熱型住警器 強化廚房防火守護獨居長者

住宅用火災警報器能在火災初期即時發出警示，是守護生命安全的重要設備。新竹縣政府消防局配合內政部消防署政策，自2005年起推動住宅用火災警報器發放作業，長期以來以偵煙型為主。今年在消防局長陳中振支持下，首度採購偵熱型住宅用火災警報器，並鎖定獨居長者為主要發放對象，盼透過更精準配置，提升居家防火安全。

驚喜！桃園與迪士尼合作 20輛米奇米妮公車5月陸續上路

4月17日世界公共運輸日，桃園市政府今發表「TAB新桃園幹線（Taoyuan Arterial Bus）」，宣示市區公車服務全面升級，除了增加熱門路線班次、免費巴士與桃小巴路線，與迪士尼合作的米老鼠公車塗裝也將在桃園街道穿梭，請民眾拭目以待。

清明連假期間苗栗暴雨受災 縣府：社區應及早檢修維護排水系統

清明連假期間苗栗縣受鋒面影響，多處降下豪雨，部分社區出現積水及住戶室內滲水情形。苗栗縣政府表示，近期降雨已凸顯部分社區排水系統老舊或維護不足問題，提醒民眾應盡早檢視及改善，避免災損擴大。

苗栗陶博館推出「觸見陶光」新展 陶瓷之美不只能看還能摸

苗栗陶瓷博物館即日起在一樓常態展區推出新展覽「觸見陶光-用雙手感受陶藝之美」，嘗試打破博物館觀展以視覺為主的限制，應用3D掃描與列印技術，打造出可觸摸的陶藝模型多件，展出的模型作品都以館藏陶瓷作品為基礎製作出的3D列印模型，視障者和老少觀眾都可透過觸摸，感受作品造型與表面肌理，同時搭配點字與說明文字，提供多元閱讀方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。