苗栗男中風臥床到重新站起！ 盼有機會再跟著「粉紅超跑」南下進香

苗栗縣通霄鎮41歲劉姓男子，因中風入住苗栗大千綜合醫院南勢護理之家，一度臥床，但他努力復健並在醫護團隊協助下，在白沙屯媽祖進香前夕，步入拱天宮正殿參拜，還與媽祖婆相約將持續復健，以後有機會要跟著「粉紅超跑」一同南下進香。

醫護團隊指出，劉男因突如其來的中風導致生活劇變，面臨無法自理的困境，單身的他入住南勢護理之家。初期，他因自身遭遇深受挫折，情緒不穩且躁動，經護理師與照顧人員的陪伴與「自立生活訓練」下，順利恢復穩定並拔除鼻胃管，重新找回生命的尊嚴。

在與護理師常談中，身為通霄子弟的劉男感慨地提到，往年白沙屯進香盛事他從不缺席，但現在身體大不如前，不知今年是否有機會再到媽祖面前上香，這也觸動了護理團隊，決定啟動「圓夢計畫」，助他重返信仰中心。

劉男展現驚人的韌性，每日在護理之家忍受復健的艱辛，使用助行器不斷練習，只為了活動當天能靠自己的力量「走」進宮參拜。

3月底，劉男在隨行醫護人員守護下，以助行器緩步走入拱天宮正殿，在媽祖面前雙手合十祈願的那一刻，也不禁潸然淚下。參拜結束後，團隊也安排劉男回家探望，親友與鄰里見原本臥床的他，如今竟能挺直身軀站在面前，紛紛送上擁抱與讚許。

劉男除感謝南勢護理之家團隊的「圓夢計畫」協助，更表達自己將會與媽祖的約定，以及親友的關懷鼓勵化為動力，持續努力復健，以後有機會要再跟著「粉紅超跑」一同南下進香。