苗栗首件公設解編市地重劃案動土 鍾東錦：全縣204案將陸續還地於民

苗栗縣竹南頭份都市計畫「整體開發範圍二」市地重劃工程今天動土，面積3.67公頃，將投入近1.3億元施作道路、水利、公共管線、停車場及公園，預計600個日曆天完工，這是苗栗縣首件動土的公設解編市地重劃案。

縣長鍾東錦表示，土地重劃將還地於民，實現土地正義，全縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案整體開發共204案，縣府會陸續與各鄉鎮市公所合作做最好的規畫，讓市容地貌變得更漂亮，帶動地方繁榮及鄉親的幸福感。

苗栗縣政府表示持續推動竹南頭份都市計畫公共設施通盤檢討，「整體開發範圍二」是全縣首件動土的公設解編市地重劃案，象徵相關政策已由規畫階段邁入工程實質建設執行。

鍾東錦、縣府地政處長梁煜誠、頭份市長羅雪珠、代表會副主席許銑倫及各級民代、各地政事務所主任上午參加動土典禮，焚香祝禱工程進展順利。

地政處指出，今天動土的重劃區自民國61年起歷經多次都市計畫檢討變更，在公共設施專案通盤檢討前，原劃設為國中用地（文中一）、公園用地（公二）及公園兼兒童遊樂場用地（公兒十五），經檢討無興闢需求，因此提請內政部都市計畫委員會審議並通過，改採跨區市地重劃方式辦理，整體開發為住宅區、公園用地、灌溉設施專用區及道路用地，以提升土地利用效率並完善公共設施配置。

地政處長梁煜誠表示，重劃區範圍在中山高頭份交流道以南、頭份國小以北，總面積3.67公頃，市地重劃後可取得約1.28公頃公共設施用地，工程總經費約1億2859萬元，市地重劃啟動後將可還地於民、無償取得公共設施用地及增加公共設施，另外規畫增設兩處公園，其中一座為「寵物主題公園」，提供市民與寵物共享的友善休憩空間，同時結合滯洪池設計，於降雨期間發揮雨水調節功能，降低淹水風險，提升區域防洪韌性。

苗栗縣竹南頭份都市計畫「整體開發範圍二」市地重劃工程總面積3.67公頃。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣竹南頭份都市計畫「整體開發範圍二」市地重劃工程今天動土，縣長鍾東錦及地方人士共同焚香祝禱。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣竹南頭份都市計畫「整體開發範圍二」市地重劃工程今天動土，總面積3.67公頃。圖／苗栗縣政府提供