竹市三民國中辦水電維修營 學生學實作技能

新竹市三民國中今天表示，校方開辦水電維修營隊課程，培養學生生活水電自理與問題解決能力，學生已學會更換水龍頭墊片、接電線等技能，展現多元學習成果。

新竹市三民國中今天舉辦「跨世代技能傳承水電」社區工作坊宣傳活動，校長丁淑觀現場表示，學校從2023年發起水電維修營，培養學生基本水電維修能力，提升生活自理與問題解決能力。

她說，隨著報名踴躍，課程規模已由首屆1個班，擴增至寒假4個班，讓學生學習水電相關技能，今年在暑假擴大辦理課程，並開放家長、退休教師及社區人士參與，盼讓生活技能在社區扎根。

三民國中家長會長陳耀川接受媒體訪問說，此次課程結合東泰高中等師資，課程內容涵蓋更換水龍頭墊片、電線接續及基本迴路檢測等實務操作，讓參加者學會相關技能。

贊助課程師資費用的哲毅機電董事長陳勝標表示，只要社區有需求、學生與家長有學習意願，學校可持續推動相關課程，經費部分將由其負擔，並長期支持，確保此項兼具教育與實用價值的活動得以延續。

「跨世代技能傳承水電」社區工作坊，即日起至5月20日止開放報名；內容有居家水電基礎常識、馬桶檢修、用電安全檢測等。