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竹縣消防局購偵熱型住警器 強化廚房防火守護獨居長者

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹東分隊隊員陳亭妤表示，本次針對獨居長者住家進行住警器安裝時，將在廚房配置偵熱型警報器，其他如臥室及生活空間則搭配偵煙型警報器，形成多層次防護網。記者郭政芬／攝影
竹東分隊隊員陳亭妤表示，本次針對獨居長者住家進行住警器安裝時，將在廚房配置偵熱型警報器，其他如臥室及生活空間則搭配偵煙型警報器，形成多層次防護網。記者郭政芬／攝影

住宅用火災警報器能在火災初期即時發出警示，是守護生命安全的重要設備。新竹縣政府消防局配合內政部消防署政策，自2005年起推動住宅用火災警報器發放作業，長期以來以偵煙型為主。今年在消防局長陳中振支持下，首度採購偵熱型住宅用火災警報器，並鎖定獨居長者為主要發放對象，盼透過更精準配置，提升居家防火安全。

新竹縣消防局竹東消防分隊說明，傳統偵煙型住警器可於火災初期偵測煙霧，適合設置於臥室、客廳、樓梯及走廊等空間，但不適合安裝於廚房、佛堂或車庫等容易產生油煙與廢氣場所，否則易造成誤報。此次新購的偵熱型住警器則是透過感測溫度異常上升發出警報，特別適合安裝在廚房等高風險用火空間，能有效避免誤作動，同時兼顧安全性。

竹東分隊隊員陳亭妤表示，本次針對獨居長者住家進行住警器安裝時，將在廚房配置偵熱型警報器，其他如臥室及生活空間則搭配偵煙型警報器，形成多層次防護網，讓火災發生時能更早預警、爭取寶貴逃生時間。預計會與社會處相關單位合作，逐一詢問轄內獨居長輩裝設偵熱型住宅用火災警報器的意願。

竹東分隊指出設籍於竹東鎮且住家為5樓以下的民眾，第一優先為弱勢族群（獨居老人、低收入戶、身心障礙朋友）、第二優先為高風險住宅，包含鐵皮屋、木造建築、30年以上的的老舊建物。狹小巷弄地區、住宅是公廟，或是資源回收用途住宅、有加裝鐵窗的住宅，以及居家托嬰住宅、曾受災的住戶等，都可來申請，目前剩下342顆偵煙型警報器。

竹東分隊強調，未來將持續推動住警器設置與宣導工作，強化高風險族群居家安全防護，降低火災發生時的人命傷亡風險，守護縣民生命財產安全。

竹東分隊強調，未來將持續推動住警器設置與宣導工作，強化高風險族群居家安全防護，降低火災發生時的人命傷亡風險，守護縣民生命財產安全。圖／竹東分隊提供
竹東分隊強調，未來將持續推動住警器設置與宣導工作，強化高風險族群居家安全防護，降低火災發生時的人命傷亡風險，守護縣民生命財產安全。圖／竹東分隊提供

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