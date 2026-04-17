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驚喜！桃園與迪士尼合作 20輛米奇米妮公車5月陸續上路

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府與迪士尼公司合作，推出米奇米妮塗裝公車，5月陸續上路。圖／桃園市交通局提供
桃園市政府與迪士尼公司合作，推出米奇米妮塗裝公車，5月陸續上路。圖／桃園市交通局提供

4月17日世界公共運輸日，桃園市政府今發表「TAB新桃園幹線（Taoyuan Arterial Bus）」，宣示市區公車服務全面升級，除了增加熱門路線班次、免費巴士與桃小巴路線，與迪士尼合作的米老鼠公車塗裝也將在桃園街道穿梭，請民眾拭目以待。

桃園市長張善政表示，桃園公共運輸的進步不會只靠單一措施完成，而是要從路網、班次、資訊、站體、服務到社區接駁一起提升。未來市府將持續推動公共運輸升級，讓市民感受到桃園公車更便利、更準時、更清楚、更好搭的公共運輸系統。

桃園市政府表示，TAB為桃園市推動的幹線公車品牌，也是逐步建構中的公車骨幹路網系統，目前規畫幹線共12條，7條是新闢幹線，可通往蘆竹、中壢、大園、八德和新北林口長庚等地，刷桃園市民卡可免費搭乘，其他5條幹線包括台1、GR綠捷、桃園高鐵、BR萬壽和中豐則會增加班次服務民眾。另外，市府持續整合桃小巴接駁，今年目標新增100條。

交通局說，除了路網與班次調整，市府也同步優化駕駛員服務品質與辨識度，升級候車亭與智慧站牌等設施。市府也與迪士尼合作，推出多款米奇米妮特色公車塗裝，目前已有1輛在168路線服務，5月還會有19輛上路。

交通局表示，配合TAB新桃園幹線上路，市府5月起將推出「月月抽」及「乘車集點」活動，民眾搭乘新桃園幹線公車後，掃描車上活動QR Code即可參加。

中壢 桃園 張善政 迪士尼 公車

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