清明連假期間苗栗暴雨受災 縣府：社區應及早檢修維護排水系統

清明連假期間苗栗縣受鋒面影響，多處降下豪雨，部分社區出現積水及住戶室內滲水情形。苗栗縣政府表示，近期降雨已凸顯部分社區排水系統老舊或維護不足問題，提醒民眾應盡早檢視及改善，避免災損擴大。

縣府工商發展處指出，公寓大廈常見的滲漏水情形，多發生在樓地板或共同牆體內的排水管線，一旦發生滲漏，除影響居住品質外，也可能造成裝修及財物損失。依公寓大廈管理條例規定，屬於共用部分的管線，修繕費用應由相關區分所有權人共同負擔；但如損壞原因可歸責於特定住戶，就應由該住戶自行負責。

工商發展處說明，如果漏水原因無法明確判定，建議可委請第三方專業機構進行檢測與鑑定，以釐清責任歸屬。如果判定涉及建築施工瑕疵或原始設計問題，管理委員會也可向原建商反映或依法請求損害賠償；如相關爭議無法協調，可循司法途徑解決。

工商發展處長詹彩蘋提醒，近期水災事件再次顯示社區排水系統日常維護的重要性，建議各社區應建立定期檢查與清理機制，特別是老舊管線與地下排水設施，以降低突發性災害風險。呼籲住戶與管理委員會應秉持互助合作精神，落實社區管理與維護工作，並遵循相關法規及社區規約，共同維護居住安全與生活品質。