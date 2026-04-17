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白沙屯媽祖進香重視平權 大學教授觀察到包容與友善

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
長期關注運動平權議題的大學教授姜義村與徐一騰，多年來持續徒步進香，感受到宗教文化活動重視平權。圖／教授姜義村提供
長期關注運動平權議題的大學教授姜義村與徐一騰，多年來持續徒步進香，感受到宗教文化活動重視平權。圖／教授姜義村提供

長期關注運動平權議題的大學教授姜義村與徐一騰，今年在白沙屯媽祖進香過程發現宗教文化活動更重視平權，姜義村表示，他今年徒步進香，明顯感受整體環境正朝向「無障礙」發展。沿途動線規劃更友善，很多團體在行前主動關注身心障礙者與高齡者的需求，透過事前調查與細緻安排，有效降低參與門檻，讓更多人能安心踏上朝聖之路。

他說進香過程中，可見愈來愈多志工團隊與民間組織積極投入，提供補給、引導與協助，並針對行動不便者設計適切的支援方式，使原本被認為難以參與長距離徒步的族群，也能親身感受宗教文化所帶來的感動與力量。

「讓每一位身障者都能走上一段朝聖之旅，不再只是夢想。」帶領姜義村教授一起參與白沙屯媽祖徒步進香的徐一騰博士說，他參與進香17年來，觀察到這樣的轉變正是「信仰型運動平權」的重要體現。當宗教活動開始主動思考不同族群的參與需求，擴大文化的包容性，也為社會帶來更多理解與連結。

長期關注運動平權議題的大學教授姜義村與徐一騰，多年來持續徒步進香，感受到宗教文化活動重視平權。圖／教授姜義村提供
長期關注運動平權議題的大學教授姜義村與徐一騰，多年來持續徒步進香，感受到宗教文化活動重視平權。圖／教授姜義村提供

文化 媽祖 白沙屯

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