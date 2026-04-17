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苗栗陶博館推出「觸見陶光」新展 陶瓷之美不只能看還能摸
苗栗陶瓷博物館即日起在一樓常態展區推出新展覽「觸見陶光-用雙手感受陶藝之美」，嘗試打破博物館觀展以視覺為主的限制，應用3D掃描與列印技術，打造出可觸摸的陶藝模型多件，展出的模型作品都以館藏陶瓷作品為基礎製作出的3D列印模型，視障者和老少觀眾都可透過觸摸，感受作品造型與表面肌理，同時搭配點字與說明文字，提供多元閱讀方式。
苗栗縣文化觀光局指出， 苗栗陶瓷博物館藏品都是陶瓷類創作，考量陶瓷易破碎的特性，且對兒童參觀、體驗必須有較高的保護需求，此次透過3D列印技術製作的藏品模型，不但保有原作的立體特色與細緻度，還能避免因觸摸或碰撞等意外造成損壞，讓兒童可在更安全的環境下自由探索，增強兒童的參與感與學習興趣，同時也提供視障觀眾自由觸摸與探索的機會，透過打破文化接觸的障礙，為視障者、聽障者與兒童提供更直觀的互動體驗。
文觀局表示，「觸見陶光」透過科技與設計的結合，以文化平權為核心，進一步促進研究、推廣和教育功能，落實文化共享的價值，誠摯邀請大家一同走進陶博館展場，用雙手感受陶藝的溫度，開啟一場跨越感官的文化體驗。
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