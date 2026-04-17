桃園推中壢體育園區 不僅蓋巨蛋、還要購物中心

桃園市政府為區域發展平衡，推動中壢體育園區，要蓋能容納2.1萬人以上的巨蛋體育館，同時再打造一座購物中心，園區將採BOT方式興建，已公告招商，預計6月23日截止收件。

桃園市體育局指出，國內運動場館規模不一，但介於2萬人至3萬人之間的場館很少，市府希望興建至少2.1萬張固定觀眾席的室內多功能體育館，抓住特定客群。另外，市府除希望引進觀賞型的運動賽事，也希望ㄧ般民眾有機會參與場館運動，招商合約特別規範承包商須興建832坪以上運動設施供一般民眾使用，並負營運責任及提供附近鄰里優惠。

體育局表示，「中壢體育園區BOT案」位於中壢區環中東路、環運路交界，基地面積約9公頃，可銜接中壢車站、捷運綠線延伸中壢段，除了體育館，也規畫一座購物中心，預計引進民間近400億元資金建造，盼成為南桃園升級的核心引擎，3月23日已公告招商，預計6月23日截止收件。

市府強調，中壢體育園區BOT案不僅是一座建築工程，更是桃園升級國際城市的重要標誌，透過引進民間資源與活力，市府將致力創造政府、企業、市民的三贏局面，讓桃園成為最國際也最宜居的國門運動娛樂城市。