竹市環保局推智慧治理與科技執法 今公布竹科空品改善成效

新竹市環保局去年1月推動「科園里空氣品質智慧治理專案」，今表示，專案推動後成功吸引鄰近廠區投入改善經費高達1.5億元，至今年4月已未再接獲熱區相關異味陳情；此外，AI判煙告警次數去年共計告警1379次，經持續追蹤改善後已降為0次，周邊空氣品質監測數據改善達11.47%。

環保局鎖定竹科園區周邊異味陳情熱區，導入AI影像判煙、空氣品質微型感測器、高值觸發採樣設備及風場監測等科技執法工具，並結合資源精準溯源。

市長高虹安表示，空氣品質攸關市民健康與生活品質，市府持續以智慧治理與科技執法雙軌並進，針對科學園區周邊異味熱區強化監測、分析與溯源，不僅提升稽查效率，也讓汙染防制更具精準性。未來市府將持續攜手企業落實汙染減量，透過公私協力守護市民呼吸品質，打造更具韌性的宜居永續城市。

環保局表示，新竹科學園區周邊廠房密集，受地形與氣候條件影響，部分區域汙染物擴散較為不易，過去曾為異味陳情重點關注熱區。為有效改善環境品質，透過整合多元科技監測資源，建構立體化查緝，運用AI影像判煙設備、高值觸發採樣設備及微型感測器等工具，搭配風場監測與大數據分析，強化汙染來源追蹤與熱區管理，逐步改善長期困擾居民的異味問題。

環保局指出，這次專案除透過科技設備掌握汙染變化趨勢外，同步啟動企業輔導與減量協談機制，引導企業提升防制設備效能、落實製程改善與自主管理，將行政稽查轉化為具體改善動能。透過數據監測與汙染溯源雙重機制，不僅讓汙染無所遁形，也具體展現重視環保、節能減碳及守護健康安心生活環境的施政方向。

環保局強調，該案充分展現智慧治理的實際成效，並呼應聯合國永續發展目標SDG11永續城市及SDG13氣候行動。未來將持續推動相關成功經驗，深化淨零綠生活的理念與行動，攜手企業共同落實污染減量與環境管理，打造清淨、宜居永續環境。

環保局表示，環保局透過整合多元科技監測資源，建構立體化查緝，運用AI影像判煙設備、高值觸發採樣設備及微型感測器等工具，搭配風場監測與大數據分析，強化汙染來源追蹤與熱區管理。圖／新竹市府提供