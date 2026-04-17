竹北現任市長鄭朝方動向受囑 邱臣遠：「民眾竹北隊」已成形

新竹縣竹北市是全台第一大市，民進黨現任市長鄭朝方動向受矚目，各方人馬積極備戰，民眾黨新竹黨部主委、竹市副市長邱臣遠昨預告要推最強竹北市長人選，並鬆口「持續努力讓自己成為最好的選擇」。竹縣藍營昨表示尊重，綠營已於四月中啟動鄉鎮長提名作業。

邱臣遠說，竹北是全國指標性選區，二○二四大選中民眾黨在竹北展現高支持度，也反映年輕世代與中產階級對城市治理的期待。民眾黨新一波提名完成，竹北市民代表參選人李心然、劉文軒、林瑞德加入戰隊，搭配先前提名的議員參選人游雅婷及現任議員林碩彥，「民眾竹北隊」已經成形。

外界也關注民眾黨竹北市長布局，不僅林碩彥表態爭取提名，先前在竹北高掛個人看板的邱臣遠昨也首度鬆口，不論對手如何布局，黨一定會推出最強人選，「我也會持續努力，讓自己成為最好的選擇。」未來的竹北不只要有科技實力，更要兼具生活品質與公共建設，成為真正宜居城市。

面對民眾黨展現「插旗」竹北的強大企圖心，國民黨新竹縣黨部昨說，尊重各黨派所有候選人的參選決定；身兼民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方說，十三鄉鎮市長與議員、代表、里長提名作業已於四月中正式啟動，民進黨將綜合整體布局，推出優質人選，開創嶄新局面。

地方人士觀察，鄭朝方動向目前是下屆竹北市長選舉的觀戰指標，鄭尚未決定續戰竹北市長，或轉戰新竹縣長，地方藍營與泛藍有志之士也多在觀望，牽一髮而動全身；若鄭朝方要爭取連任，面對綠營執政優勢，屆時可能會循藍白合模式，推出最適合的人選。