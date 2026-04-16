桃園徵選10處示範場域 推動地方創生及青年參與

苗栗地區4月初因強降雨導致通霄鎮通南里南華社區發生泥流灌入民宅災情，居民指控是當地一處高地違法開發並堆置大量土石釀禍，苗栗縣政府經多次進行審查，確認其已違反土地使用管制法規，依法予以從重核處外，並移送地檢署查辦不法；警方及環保局今天上午也到場調查採證，並追查土石來源及流向。

2026-04-16 12:11