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桃園徵選10處示範場域 推動地方創生及青年參與
桃園市青年事務局今天舉辦「青年公共參與場域支持計畫」啟動記者會，將徵選至多10處示範場域，鼓勵在地店家轉型為複合式空間，成為地方創生與青年公共參與的日常據點。
桃園市青年局長侯佳齡致詞表示，市府以往透過培力與基地系統，持續輔導青年團隊投入文化策展、食農教育、社區營造及在地產業創新等領域，今年更推出「青年公共參與場域支持計畫」，徵選至多10處示範場域。
侯佳齡指出，青年局針對入選單位提供新台幣3萬元獎勵金，並製作「桃園青年交流聚點」地圖宣傳，協助民生第一線的咖啡廳、獨立書店、文創聚落或工藝據點提升話題性與能見度。只要在桃園市合法登記的組織、商業或公司行號，且負責人年齡介於18歲至45歲間都具備申請資格。
青年局表示，考量資源平衡，今年度將優先篩選資源較稀缺或尚無地創團隊發展區域為試辦對象。計畫從即日起開放線上申請，5月31日下午5時截止，邀請民間單位參與，共同建立地方創生展示與交流網絡。
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