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桃園文化局27件創作桃機展出 讓東方藝術走向國門

中央社／ 桃園機場16日電

桃園市政府文化局與昇恒昌基金會攜手在桃機舉辦「2026桃園市美術家邀請展」的機場展，精選書法、水墨、膠彩及篆刻與瓷刻類共27件作品展出，讓東方藝術走向國家之門。

「2026桃園市美術家邀請展」的機場展，今天下午於桃園國際機場第一航廈B7藝文空間舉行開幕茶會。桃園市政府文化局副局長唐連成也與昇恆昌公司副總經理潘翠宜共同出席，見證桃園藝術走入國門的重要時刻，更有藝術家代表現場分享創作理念，進行作品導覽。

唐連成接受媒體聯訪表示，「2026桃園市美術家邀請展」在文化局展出後，首度攜手財團法人昇恒昌基金會，精選27件作品移展至桃機第一航廈管制區的B7藝文空間、A區廊道及A9藝廊展出，展期從今天起至7月30日，期望讓東方藝術走向國門，也讓國際旅客感受桃園作為文化城市的藝術能量與美學底蘊。

昇恒昌基金會說，機場不僅是交通節點，更是城市文化形象的重要窗口，基金會以推廣台灣藝術文化、提升台灣觀光為使命，每年在國際機場舉辦上百場演出、展覽與DIY體驗，未來會持續將台灣多元的文化活動引進機場，讓旅客在離境前近距離接觸藝術創作，記住台灣文化的美好。

藝術家 桃園 文化局

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