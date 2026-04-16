竹北溪洲路新鋪柏油現波浪起伏 民怨「如騎馬」縣府允本周改善

新竹縣竹北市溪洲路靠近中正西路口一段新鋪設柏油路面，近日遭民眾反映出現明顯波浪狀起伏，車輛行經時顛簸不已，引發用路安全疑慮。由於該路段甫於近期完工，卻出現品質問題，地方質疑施工不良，縣府回應，將於本周末請廠商盡速改善。

實地觀察發現，新鋪路面未見應有的平整度，反而呈現起伏不均情形，議員陳凱榮接獲陳情後前往會勘，他拿著50元的硬幣來呈現局部的高低落差，有機車行經時會產生明顯彈跳，汽車也感受顛簸，對行車穩定性造成影響。

有家長表示，接送孩子騎車經過該路段時，車身不斷上下晃動，「就像在騎馬一樣」，尤其該處位於轉角交通要道，更增加危險性。

陳凱榮直指新鋪柏油施工品質粗糙，未達應有標準。該路段鋪設後仍出現明顯落差，甚至以硬幣測試即可感受到高低差，對用路人相當危險，希望施工單位更用心來做，特別是該路段是交通要道，轉角口車流大，應要特別注意。

此次工程為竹54線及竹54之2線進行道路改善，新竹縣政府工務處副處長曾思凱回應，4月初即已掌握該路段不平整情況，並要求廠商負責改善。不過近期受到國際柏油原物料短缺影響，導致修復作業時程延後。目前已協調施工單位加速處理，預計將於本周末完成重鋪，恢復路面平整。