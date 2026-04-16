桃園擴大高風險場所管理 首納非工廠倉儲物流業

桃園市環保局今天說，市府近年滾動式檢討，逐步將各類高風險場所納入管理體系，近日宣示將防災治理從生產端延伸至儲存與物流環節，全面提升公共安全，強化火災預防政策。

桃園市環保局今天發布新聞稿表示，桃園市長張善政近日主持「115年度第1次火災預防推動小組會議暨危險化學品管理及災害應變會報」，會中通過第3批高風險場所納管名單，首度將28家「非工廠倉儲物流業」納入，預計6月底前正式公告實施。象徵桃園防災治理正式由「生產端」擴展至「儲存端」，補強既有制度缺口。

桃園市副市長蘇俊賓指出，桃園率六都之先自民國113年修訂「火災預防自治條例」，採分階段、滾動式方式納管高風險場所，第1階段已納管工廠危險物品及相關化學物質場所共997家；第2階段再擴及資源回收、再利用及廢棄物處理機構等，新增221家，累計達1218家。

蘇俊賓表示，市府透過自治條例補足火災風險缺口，要求業者強化源頭管理及消防設施設備，各主管機關掌握危險物品流向，有效預防火災事故。統計桃園工廠及倉庫火災案件數，已由113年的77件降至114年的56件，減幅達27.3%，創近10年新低；115年第1季為10件，較114年同期減少16.7%，證明策略方向正確且發揮實質效果。

環保局指出，納入的倉儲物流業者須同時符合「危險物品達管制量」、「樓地板面積5000平方公尺以上」及「資本額1000萬元以上」等條件。納管後業者須依法申報並落實防災改善措施，違規者將處新台幣5萬元至10萬元罰鍰；對於違建或地下工廠，若一年內2度未改善，將列為優先拆除對象。