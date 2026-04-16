快訊

台積電法說會／談AI封裝競爭 魏哲家：不把任何生意留在桌上

115會考自然科／倒數衝刺！自然科奪A計畫 專業教師帶你直擊命題核心

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 新北市警局長：專案小組報檢方指揮偵查

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園擴大高風險場所管理 首納非工廠倉儲物流業

中央社／ 桃園16日電

桃園市環保局今天說，市府近年滾動式檢討，逐步將各類高風險場所納入管理體系，近日宣示將防災治理從生產端延伸至儲存與物流環節，全面提升公共安全，強化火災預防政策。

桃園市環保局今天發布新聞稿表示，桃園市長張善政近日主持「115年度第1次火災預防推動小組會議暨危險化學品管理及災害應變會報」，會中通過第3批高風險場所納管名單，首度將28家「非工廠倉儲物流業」納入，預計6月底前正式公告實施。象徵桃園防災治理正式由「生產端」擴展至「儲存端」，補強既有制度缺口。

桃園市副市長蘇俊賓指出，桃園率六都之先自民國113年修訂「火災預防自治條例」，採分階段、滾動式方式納管高風險場所，第1階段已納管工廠危險物品及相關化學物質場所共997家；第2階段再擴及資源回收、再利用及廢棄物處理機構等，新增221家，累計達1218家。

蘇俊賓表示，市府透過自治條例補足火災風險缺口，要求業者強化源頭管理及消防設施設備，各主管機關掌握危險物品流向，有效預防火災事故。統計桃園工廠及倉庫火災案件數，已由113年的77件降至114年的56件，減幅達27.3%，創近10年新低；115年第1季為10件，較114年同期減少16.7%，證明策略方向正確且發揮實質效果。

環保局指出，納入的倉儲物流業者須同時符合「危險物品達管制量」、「樓地板面積5000平方公尺以上」及「資本額1000萬元以上」等條件。納管後業者須依法申報並落實防災改善措施，違規者將處新台幣5萬元至10萬元罰鍰；對於違建或地下工廠，若一年內2度未改善，將列為優先拆除對象。

張善政 火災 桃園

延伸閱讀

防堵破口！桃園領先六都 倉儲物流業納火災高風險管理

領先全國！桃園可負擔住宅條例送審 房價估市場5-6折

桃園運動卡特約場館僅14家 議員點名「公安門檻」是痛點

農業部：鼓勵洗選蛋強化溯源 確保食安

相關新聞

媽祖應允？台中孝媳哭求白沙屯媽找婆婆遺體 今仙姑廟前大排尋獲

台中市大肚區76歲林姓婦人失聯多日，邱姓孝順兒媳心急如焚，本月14日向白沙屯媽祖祈求早日找到婆婆。今天傳出，龍井區茄投路旁大排水溝發現浮屍，經家屬確認，初步研判是失聯的林婦，由於一旁就是知名水流屍成仙的「張玉仙姑廟」，鄉里熱議是媽祖、仙姑聯手助林婦早日返家，入土為安。

竹北溪洲路新鋪柏油現波浪起伏 民怨「如騎馬」縣府允本周改善

新竹縣竹北市溪洲路靠近中正西路口一段新鋪設柏油路面，近日遭民眾反映出現明顯波浪狀起伏，車輛行經時顛簸不已，引發用路安全疑慮。由於該路段甫於近期完工，卻出現品質問題，地方質疑施工不良，縣府回應，將於本周末請廠商盡速改善。

桃園客家桐花祭周末登場 警方公布交管路段和停車場

桃園「四月雪」客家桐花祭18日至5月9日浪漫登場，龍潭區周末（18日）上午9時至下午5時有開幕系列活動，警方表示當天周邊有彈性交通管制，車輛可以停客家文化館地下或館後方公園收費停車場。活動當日開放中正路三林段（民生路口至民族路口）雙向紅、黃線停車。

營造大廠利晉工程擴大愛心 贈桃園家扶3千公斤有機米

營造大廠利晉工程公司總經理郭敏川今天上午率團隊到桃園市家扶中心，贈3000公斤花蓮玉里有機米，分送受扶助家庭也分享美味，揭開利晉工程今年送暖公益序幕，年底前還要再拜訪至少四家社會服務公益機構送物資。

推動通霄漁港冷鏈BOT案 苗縣府徵求居民、專家學者及相關團體意見

苗栗縣政府為強化沿海漁業發展及提升水產品附加價值，推動「通霄漁港水產加工及冷鏈物流中心興建營運移轉（BOT）案」，近日舉行公聽會，聽取在地居民、專家學者及相關團體意見，後續將依實際規畫需求，適度調整基地配置與使用範圍。

農地違法堆置土石方致泥流灌入民宅 苗縣府重罰、警方今赴現場偵辦

苗栗地區4月初因強降雨導致通霄鎮通南里南華社區發生泥流灌入民宅災情，居民指控是當地一處高地違法開發並堆置大量土石釀禍，苗栗縣政府經多次進行審查，確認其已違反土地使用管制法規，依法予以從重核處外，並移送地檢署查辦不法；警方及環保局今天上午也到場調查採證，並追查土石來源及流向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。