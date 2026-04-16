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桃園客家桐花祭周末登場 警方公布交管路段和停車場

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園桐花祭周末在龍潭有開幕活動，警方規畫交管措施。記者鄭國樑／翻攝
桃園桐花祭周末在龍潭有開幕活動，警方規畫交管措施。記者鄭國樑／翻攝

桃園「四月雪」客家桐花祭18日至5月9日浪漫登場，龍潭區周末（18日）上午9時至下午5時有開幕系列活動，警方表示當天周邊有彈性交通管制，車輛可以停客家文化館地下或館後方公園收費停車場。活動當日開放中正路三林段（民生路口至民族路口）雙向紅、黃線停車。

今年桐花祭延續去年「兒童版桐花祭」成功經驗，打造全台唯一兒童專屬桐花童話兒童樂園，以童趣視角詮釋桐花與客庄文化，讓孩子們在動手做與探索中學習傳統文化。活動由5大賞桐區、13條賞桐秘境、8條桐花小旅行等主題構築而成，串聯楊梅、龍潭、蘆竹、大溪、龜山等區域。

開幕式「桐花童話開幕式暨伯公祭儀」，18日在桃園客家文化館舉辦，包含客庄市集、不插電音樂會等活動，並辦理兒童專屬特別企劃「親子桐樂之旅」。另於26日在龍潭三和市民活動中心舉辦「龍潭桐樂會」，結合龍潭區小粗坑古道及三坑鐵馬道等路線，打造13條賞桐秘境古道，辦理8場客庄小旅行，讓親子家庭在輕鬆愉悅的氛圍中，深度體驗客庄文化。

桐花祭 桃園

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