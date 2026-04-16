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營造大廠利晉工程擴大愛心 贈桃園家扶3千公斤有機米

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
家扶中心表示會妥為運用3000公斤有幾米，送暖受扶助家庭。記者鄭國樑／攝影
家扶中心表示會妥為運用3000公斤有幾米，送暖受扶助家庭。記者鄭國樑／攝影

營造大廠利晉工程公司總經理郭敏川今天上午率團隊到桃園家扶中心，贈3000公斤花蓮玉里有機米，分送受扶助家庭也分享美味，揭開利晉工程今年送暖公益序幕，年底前還要再拜訪至少四家社會服務公益機構送物資。

郭敏川表示，利晉工程六十年的經營讓我們深刻體會，企業的力量應該回應社會的需要，從田間到餐桌的連結，是利晉落實減碳與社會關懷的具體表現，希望以此拋磚引玉，邀請更多有能力的企業與個人，一同投入在地農業支持與弱勢關懷。

郭敏川強調，利晉工程會持續致力於將永續理念，落實於日常營運與供應鏈選擇。此次透過認購花蓮玉里有機米，捐贈桃園家扶中心，不僅是對環境友善農業的支持，也是對在地社會關懷的實際行動，公司期望藉由企業力量，串聯農業、社福與社區，創造多贏的永續生態。

立法委員萬美玲服務處主任佀廣洋也參加捐贈，並肯定利晉善舉3000公斤有機米，白米由桃園家扶中心統籌分配給轄區內經濟弱勢家庭、單親家庭及兒少扶助個案，作為日常生活糧食與緊急物資補給，並優先照顧有特殊需求的家庭，善的付出愛的循環讓人非常感動。

家扶督導徐清勳感謝利晉工程的慷慨捐贈，表示這批有機米將直接幫助許多家庭減輕生活壓力，並提升受助家庭的飲食品質。中心期待未來能與更多企業合作，建立長期且穩定的物資支持機制，讓社會關懷更有溫度與延續性。

郭敏川承諾，利晉工程未來將持續以 認購在地有機農產品，減少供應鏈碳排放及投入社區關懷為主軸，今年底前更加推廣愛心，善盡企業之力，計畫捐助財團法人喜憨兒社會福利基金會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、財團法人伊甸社會福利基金會、財團法人門諾醫院危老重啟專案，4個社會服務單位。也呼籲其他企業關注在地農業及弱勢族群，透過實際採購與捐助行動，共同推動環境永續與社會共融。

利晉工程公司是以承攬高科技廠辦，與精密工程聞名的國內甲級營造大廠，憑藉深厚技術實力，於「2024 年 Top5000 大型企業排名」勇奪營造業第 12 名；近年也開始跨足精品建案，今年更呈現了投入台北市都更市場的成果，推出總銷達 88 億元的松山區重磅建案「利晉．崧喆」，十足展現了指標營造廠承攬高端建案的強大實力。

利晉工程自 1980 年代起深耕新竹科學園區，至今累計完成全台各地超過 260 件營造專案，其作品不僅是高科技產業的後盾，更在城市美學中占有一席之地。著名代表作包含信義計畫區精品百貨 BELLAVITA、華南金控總部大樓、宜蘭縣立蘭陽博物館，以及目前全台第六高摩天大樓「富邦信義 A25 」等，有「地標製造機」的封號。

作為「地標製造機」，利晉工程近年積極參與六都之都市更新，以穩健的財務體質與卓越的整合能力承接大型項目。雖然過去在擴張過程中曾面臨工安挑戰，但公司已積極強化工地管理與安全規範，致力於維持技術領先的同時，建立更完善的安全生產體系，持續為城市構築可靠且精緻的建築風景。

利晉工程公司今天上午到桃園家扶中心捐贈3000公斤有幾米。記者鄭國樑／攝影
利晉工程公司今天上午到桃園家扶中心捐贈3000公斤有幾米。記者鄭國樑／攝影

利晉工程公司捐贈的有幾，米由家扶分配到各受扶助的家庭。記者鄭國樑／攝影
利晉工程公司捐贈的有幾，米由家扶分配到各受扶助的家庭。記者鄭國樑／攝影

利晉工程公司總經理郭敏川強調公司成立基金會續關懷社會，同時做好節能減碳達成ESG的目標。記者鄭國樑／攝影
利晉工程公司總經理郭敏川強調公司成立基金會續關懷社會，同時做好節能減碳達成ESG的目標。記者鄭國樑／攝影

立委萬美玲服務處主任佀廣洋肯定利晉工程公司投入社會公益，促進愛與善的循環。記者鄭國樑／攝影
立委萬美玲服務處主任佀廣洋肯定利晉工程公司投入社會公益，促進愛與善的循環。記者鄭國樑／攝影

桃園 花蓮 家扶中心

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