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農地違法堆置土石方致泥流灌入民宅 苗縣府重罰、警方今赴現場偵辦

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
警方初步追查業者堆置分篩的大量卵石，主要來自三義鄉第一公墓工程及桃園市某道路工程土方。記者吳傑沐／攝影
警方初步追查業者堆置分篩的大量卵石，主要來自三義鄉第一公墓工程及桃園市某道路工程土方。記者吳傑沐／攝影

苗栗地區4月初因強降雨導致通霄鎮通南里南華社區發生泥流灌入民宅災情，居民指控是當地一處高地違法開發並堆置大量土石釀禍，苗栗縣政府經多次進行審查，確認其已違反土地使用管制法規，依法予以從重核處外，並移送地檢署查辦不法；警方及環保局今天上午也到場調查採證，並追查土石來源及流向。

縣府指出，該案土地位於都市計畫內農業區及非都市土地之特定農業區農牧用地，屬受法律嚴格保護之耕地。經查有非法放置移動式篩選機及挖土機作業，並堆置大量不明來源土石方，嚴重破壞農業生產環境。4月10日開罰李姓行為人30萬元。之前已2次開罰地主林姓祭祀公會林姓管理人。

對此，縣府多次審認違反土地使用管制由主管機關裁處，計違規裁罰2次，最近1次為去年10月15日裁罰15萬元，1今年1月農業處再移工商處認定違規且擴大範圍到非都市土地範圍，一起開罰第3次，裁罰原因為堆置不明土石、整地。

今年4月8日由農業處率隊再至現地勘查，發現仍持續動工及土石方外運情事，工商處除裁罰30萬違規使用外並移送地檢署查辦不法。另環境保護局亦審認行為人違反廢棄物清理法、空氣污染防治法等予以核處，全案已移送地檢署偵辦，絕不寬貸。

另外，針對業者於現場豎立「通霄鎮公所核准興建農路」工程告示牌來掩人耳目，引發外界誤解。據查，該案因申請人未依原核定計畫使用，鎮公所已於去年5月29日正式發函廢止該容許使用同意書；在許可廢止後，該告示牌仍持續留置現場，顯與事實不符且涉及誤導，縣府也嚴正澄清。

由於該案件檢方已立案指揮偵辦，今天上午苗栗縣警局刑事大隊、通霄警方及環保局人員也到場調查採證，初步追查業者堆置分篩的大量卵石，主要來自三義鄉第一公墓工程及桃園市某道路工程土方，現場不僅未設置滯洪池，周邊開挖的排水溝末端，西北側泥流沖入南華社區，東南側溢出泥流也從大門出入口直接排入台1線道路，也嚴重影響交通安全。

今天上午苗栗縣警局刑事大隊、通霄警方及環保局人員也到場調查採證，並追查土石來源及流向。記者吳傑沐／攝影
今天上午苗栗縣警局刑事大隊、通霄警方及環保局人員也到場調查採證，並追查土石來源及流向。記者吳傑沐／攝影

現場周邊開挖的排水溝末端，東南側溢出泥流從大門出入口直接排入台1線道路，也嚴重影響交通安全。記者吳傑沐／攝影
現場周邊開挖的排水溝末端，東南側溢出泥流從大門出入口直接排入台1線道路，也嚴重影響交通安全。記者吳傑沐／攝影

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