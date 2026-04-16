失聯女移工中風命危 新竹移民官奔走籌醫藥費助返鄉

53歲印尼籍女移工阿莉（化名）10多年前來台從事家庭看護，後因故逾期居留淪為失聯移工，近日她突發中風腦溢血被送醫急救。新竹縣專勤隊移民官曾文昌發現阿莉病況危急，採取「收容替代處分」責付友人照護，並四處奔走籌措醫藥費，最終順利助她返鄉。

新竹縣專勤隊日前接獲榮民總醫院新竹分院通報，一名身分不明外籍人士因中風腦溢血住院治療。正在值班的曾文昌與同事前往查證，確認該名女子為印尼籍失聯移工阿莉。

新竹縣專勤隊指出，阿莉10多年前來台從事家庭看護，後因故逾期居留並以零工維生。考量其病況嚴重，若收容恐影響治療並危及生命安全，專勤隊決定依法以收容替代處分責付友人照護。

曾文昌多次往返醫院關心阿莉，並主動協助向駐台北印尼經濟貿易代表處申辦旅行文件，同時聯繫社福團體與阿莉的在台親友共同協助。經多方奔走，順利募得醫療費用及返國所需經費，並依法繳納罰鍰。另由阿莉的友人自願陪同搭機返國，確保旅途安全無虞，在眾人齊心協助之下，阿莉順利抵達印尼雅加達，由家屬接手照護。

新竹縣專勤隊隊長彭文景表示，對於違反法令，如在台逾期居（停）留、從事與許可目的不符活動的外來人口，政府必將依法查處；惟面對重大疾病等特殊情況，亦會兼顧人道精神，提供必要協助。

彭文景說，本案第一線同仁曾文昌展現專業判斷與服務熱忱，未來將持續結合民間力量，持續法治與關懷並重的執法。同時呼籲民眾遵守相關法規，切勿非法聘僱或仲介外來人口，如發現可疑情事，請即時通報，共同維護社會秩序與公共安全。

阿莉的友人自願陪同搭機返國，確保旅途安全無虞，在眾人齊心協助之下，阿莉順利抵達印尼雅加達，由家屬接手照護。圖／新竹縣專勤隊提供