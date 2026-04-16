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桃園年度宗教盛事！竹圍福海宮「飛輦轎、過金火」24日登場

桃園電子報／ 桃園電子報

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為弘揚王公慈悲護佑、庇佑眾生之精神，竹圍福海宮第五屆管理委員會將於4月21日至4月25日隆重舉辦為期五日的輔信王公聖誕祈福活動。圖：竹圍福海宮提供

為弘揚王公慈悲護佑眾生之精神，竹圍福海宮第五屆管理委員會將於4月21日至4月25日隆重舉辦為期五日的輔信王公聖誕祈福活動，是每年桃園航空城最具代表性的宗教慶典，恭請全台各地輔信王公分靈回祖廟，共享慶典香火，也邀請各地民眾、輔信王公契子女來參拜。

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國曆4月24日將舉行傳承逾百年的民俗儀式「飛輦轎、過金火」。圖：竹圍福海宮提供

竹圍福海宮廟裡祭祀主神輔信王公，是福建祖廟唯一來台的本尊，今(2026)年已經來台176周年，早期竹圍福海宮坐鎮於機場與沿海地區，當地居民、漁民、物流業及航空業者都有向輔信王公祈願賜福的風俗，將竹圍福海宮奉為當地的信仰中心；近年配合國家重大建設桃園航空城，未來竹圍福海宮新廟地亦規劃於桃園航空城區域內，鄰近安置住宅與桃園機場，故輔信王公福佑居民與航程順遂生生不息，因此信眾尊稱輔信王公為「航空守護神」，護佑飛航平安順利，庇佑海上漁舟滿載，眷佑陸地鄰里安寧。

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竹圍福海宮「飛輦轎、過金火」已被桃園市政府列為「無形文化資產」。圖：竹圍福海宮提供

竹圍福海宮表示，國曆4月24日(農曆三月初八)當日將舉行傳承逾百年的民俗儀式「飛輦轎、過金火」，此項傳統技藝已被桃園市政府列為「無形文化資產」。「飛輦轎」前，將先由信徒扶轎恭請王公祖出巡賜福，再由四位壯丁肩扛神轎，輦轎隨勢而轉，凡塵的重力被神靈磁場影響，神轎彷彿在半空中飛舞，體現王公祖神威顯赫、驅邪納福；而「過金火」則為重要的祈安科儀，在廟旁廣場鋪設滾燙的金紙火堆，各路神轎在指揮下赤腳快速踏過，神轎穿越熊熊火堆，淨化穢氣、消災解厄，也為參與的信眾祈求平安順遂、闔家安康。

此外，為推動廟務發展與信仰文化傳承，竹圍福海宮目前正積極籌建新廟工程，盼打造更完善的參拜空間，延續輔信王公庇佑地方的信仰力量。凡添油香或捐獻興建新廟滿3000元，即可獲得三擇一的精美好禮，有馬年專屬結緣品，具質感及典藏價值，象徵護佑平安；也有招財聚寶盆，象徵開運納財，好運連連；金幣保溫杯實用美觀，象徵把福氣帶著走。好禮數量有限，與信眾結緣共沐神恩。

竹圍福海宮誠摯邀請全國民眾於農曆三月初八至竹圍福海宮為輔信王公祝壽，廟方在活動當天準備多樣美味點心供民眾免費享用，一同參與這場力與美的百年宗教文化饗宴，並祈求輔信王公保佑平安、萬事大吉。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園年度宗教盛事！竹圍福海宮「飛輦轎、過金火」4/24登場 

桃園 漁民 宗教

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