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四月雪浪漫登場！桃園客家桐花祭18日開跑 龍潭警曝交管資訊

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市龍潭警分局特別提醒停車及交通管制資訊，讓民眾能更加享受今年的桐花季盛事。圖：龍潭分局提供

一年一度的「四月雪」桃園客家桐花祭活動將於4月18日至5月9日浪漫登場。桃園市龍潭警分局特別提醒停車及交通管制資訊，讓民眾能更加享受今年的桐花季盛事。

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龍潭分局提醒前往賞桐秘境古道民眾，特別注意自身財物保管，貴重物品不要遺留車內，務必隨身攜帶。圖：龍潭分局提供

龍潭分局提到，延續2025年「兒童版桐花祭」成功經驗，打造全台唯一兒童專屬桐花祭「桐花童話兒童樂園」，以童趣視角詮釋桐花與客庄文化，讓孩子們在動手做與探索中學習傳統文化。此次活動由5大賞桐區、13條賞桐秘境、8條桐花小旅行等主題構築而成，串聯楊梅、龍潭、蘆竹、大溪、龜山等區域。開幕式「桐花童話開幕式暨伯公祭儀」首先於4月18日在桃園客家文化館盛大舉辦，包含客庄市集、不插電音樂會等活動，並辦理兒童專屬特別企劃「親子桐樂之旅」。另於4月26日在龍潭三和市民活動中心舉辦「龍潭桐樂會」活動。結合龍潭區小粗坑古道及三坑鐵馬道等路線，打造13條賞桐秘境古道，辦理8場客庄小旅行，規劃賞桐文化之旅，讓親子家庭在輕鬆愉悅的氛圍中，深度體驗客庄文化。

龍潭分局提醒民眾，4月18日桐花祭開幕活動時間為9時至17時，車輛可以停放在客家文化館地下收費停車場及客家文化館後方公園收費停車場，活動當日周邊將實施彈性交通管制，並開放中正路三林段(民生路口至民族路口)雙向紅、黃線停車，請民眾多加利用。並提醒前往賞桐秘境古道民眾，特別注意自身財物保管，貴重物品不要遺留車內，務必隨身攜帶。

龍潭分局長施宇峰呼籲，請民眾於活動期間，遵守警察人員管制，並利用開放路段停車，勿任意違規停放，前往會場多利用大眾運輸工具，並使用行人穿越設施，切勿違規穿越道路，另請注意孩童交通安全，共同維護活動期間周邊交通安全及秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：四月雪浪漫登場！桃園客家桐花祭4/18開跑 龍潭警曝交管資訊

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